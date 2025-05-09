Первый в мире летающий автомобиль продадут за $1 миллион 1 9.05.2025, 21:52

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Стало известно, когда AirCar появится на рынке.

Компания Klein Vision из Словакии показала первый прототип двухместного летающего автомобиля AirCar 2. Продавать авто хотят в начале 2026 года.

Старт производства AirCar 2 намечен на сентябрь, сообщает Top Gear.

Машину оснастят новым бензиновым двигателем от южноафриканского поставщика в трех версиях мощности: 280, 320 и 340 лошадиных сил.

Klein Vision заявляет о «безопасной» максимальной скорости до 200 км/ч по дороге и до 250 км/ч в воздухе. Причем трансформация из одного состояния в другое занимает около 80 секунд. Запас хода в режиме самолета – до 1000 км.

Размер в режиме автомобиля: 2 метра в ширину, около 6 метров в длину и 1,8 метров — в высоту. Габариты авто сопоставимы с Rolls-Royce Phantom во всем, кроме высоты.

«Не забывайте, эта штука летает. У нее есть крылья, искусно встроенные в собственную архитектуру», — подчеркивают авторы.

Крылья авто раскрываются по щелчку переключателя, их общий размах составляет 8,2 метра. Хвост также выдвигается и дополняет длину до 7 метров.

В режиме полета AirCar 2 поднимается на максимальную высоту 3 километра, а дальность — до 1000 километров. В авто установлено три топливных бака: один — в центре и два — по бокам суммарным объемом 160 литров.

- Вы просто подъезжаете к взлетно-посадочной полосе, нажимаете кнопку, и машина превращается в самолет. Руль действует как штурвал. Вам не нужно изучать ничего нового, — говорят разработчики.

Klein Vision хочет собирать до 100 AirCar 2 машин в год, цена предзаказа – от 800 тысяч до 1 млн долларов. Транспортное бюро Словакии выдало прототипу Aircar сертификат летной годности, так как он совершил более 500 успешных тестовых полетов.

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