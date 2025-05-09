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Ермак провел важный разговор с Рубио

  • 9.05.2025, 22:15
Ермак провел важный разговор с Рубио

Главной темой обсуждений стало прекращение огня между Украиной и Россией.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак созвонился с госсекретарем США Марко Рубио. Главной темой обсуждений стало прекращение огня между Украиной и Россией.

Как сообщил Ермак в Telegram, это был первый звонок с Рубио после того, как его назначили на должность и.о. советника президента США по нацбезопасности. В обсуждении принимали участие спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Украинскую сторону также представлял министр обороны Рустем Умеров.

- Основное внимание было уделено вопросу прекращения огня и перспектив мирного урегулирования. Отдельно остановились на важности реализации пунктов, о которых договаривались президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп, - уточнил руководитель ОП.

Он рассказал, что участники переговоров высоко оценили ратификацию Радой сделки о недрах. Такой документ открывает новый этап в отношениях между двумя странами и создает дополнительные возможности для сотрудничества.

Ермак поблагодарил партнеров за постоянную поддержку и конструктивный диалог.

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