Ермак провел важный разговор с Рубио
- 9.05.2025, 22:15
Главной темой обсуждений стало прекращение огня между Украиной и Россией.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак созвонился с госсекретарем США Марко Рубио. Главной темой обсуждений стало прекращение огня между Украиной и Россией.
Как сообщил Ермак в Telegram, это был первый звонок с Рубио после того, как его назначили на должность и.о. советника президента США по нацбезопасности. В обсуждении принимали участие спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Украинскую сторону также представлял министр обороны Рустем Умеров.
- Основное внимание было уделено вопросу прекращения огня и перспектив мирного урегулирования. Отдельно остановились на важности реализации пунктов, о которых договаривались президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп, - уточнил руководитель ОП.
Он рассказал, что участники переговоров высоко оценили ратификацию Радой сделки о недрах. Такой документ открывает новый этап в отношениях между двумя странами и создает дополнительные возможности для сотрудничества.
Ермак поблагодарил партнеров за постоянную поддержку и конструктивный диалог.