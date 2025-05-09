НАТО отстает от ВСУ: Залужный назвал способы усилить Альянс 9.05.2025, 22:29

Фото: Reuters

Он подчеркнул, что современная война продолжает меняться, и это не только о перевооружении.

9 мая посол Украины в Великобритании и Северной Ирландии, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил на конференции безопасности в Лондоне. Там он заявил, что Североатлантический альянс не готов к вызовам новой войны.

Его слова передает «Украинская правда». Политик подчеркнул, что НАТО «панически избегает расширения» за счет таких стран как Украина, Молдова или Грузия, потому что боится спровоцировать Россию.

«Тогда возникает вопрос: а зачем тогда этот альянс, если он панически боится иметь врагов? Может ли он тогда хотя бы теоретически играть какую-то роль в обеспечении безопасности какой-то группы стран?», – говорится в сообщении.

Залужный заявил, что страх перед эскалацией подвергает сомнению реальность применения статьи 5 НАТО в случае масштабной войны. Кроме того, он подчеркнул, что современная война коренным образом изменилась и продолжает меняться. По его словам, речь идет не только о перевооружении или развитии беспилотных технологий, но и о необходимости полноценной трансформации государственной политики в сфере обороны.

- Вам нужна новая государственная политика. Как это было когда-то — во времена укрощения атомной энергии или освоения космоса. Я говорю о продолжающих развиваться технологии, говорю о новой науке, о производстве и, конечно, о применении вооруженных сил. А это — и новая тактика, и новая организация, новые доктрины, новая подготовка, — сказал чиновник.

Посол подчеркнул, что даже в случае немедленного начала перемен Альянсу понадобится несколько лет, чтобы достичь уровня, на котором находятся ВСУ сегодня. В то же время технологии и угрозы продолжат развиваться, а ресурсы НАТО могут иссякнуть значительно быстрее, если новая война охватит несколько регионов одновременно.

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