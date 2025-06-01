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Индия впервые подтвердила потерю самолетов в ходе столкновений с Пакистаном

  • 1.06.2025, 0:30
Индия впервые подтвердила потерю самолетов в ходе столкновений с Пакистаном

Точное количество потерянных истребителей неизвестно.

Военные Индии впервые подтвердили, что потеряли истребители во время боевых столкновений с Пакистаном в мае 2025 года. Однако точное количество потерянных самолетов не названо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника штаба обороны ВС Индии Анила Чаухана для Bloomberg.

- Важно не то, что самолет упал, а то, почему он упал, - сказал Чаухан в беседе во время участия в мероприятии Shangri-La Dialogue в Сингапуре.

Он назвал заявления Пакистана о том, что страна сбила шесть индийских самолетов «абсолютно неверными». При этом военный отказался уточнить, сколько самолетов потеряла Индия.

- Почему они упали, какие ошибки были допущены - это важно. Числа не важны, - отметил он, когда его спросили об истребителях.

Чаухан также добавил, что ВС обороны Индии смогли понять тактическую ошибку, которую они совершили, и исправить ее, а затем спустя два дня снова поднять в воздух самолеты, «нацеливаясь на дальние дистанции».

Bloomberg отмечает, что это самые прямые комментарии представителя индийского правительства или военного ведомства о судьбе истребителей страны во время конфликта с Пакистаном, вспыхнувшего 7 мая.

Ранее в этом месяце премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что его страна сбила шесть индийский самолетов. Однако независимых подтверждений не было.

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