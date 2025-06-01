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Сборы минчан на дачу, чтобы отвезти туда рассаду, обернулись «уголовкой»

  • 1.06.2025, 2:40
Сборы минчан на дачу, чтобы отвезти туда рассаду, обернулись «уголовкой»

Из-за чего и на кого ее завели?

Семья минчан решила съездить на дачу, чтобы отвезти туда рассаду. Пока пара паковала груз в багажник автомобиля, 50-летний мужчина унес с лавки рюкзак с техникой, сообщает один из телеграм-каналов силовиков.

В дежурную часть Ленинского РУВД обратились местные жители, которые сообщили о краже рюкзака, оставленного без присмотра у подъезда жилого дома.

Как выяснилось, при подготовке к поездке на дачу женщина временно положила рюкзак супруга на скамейке, чтобы освободить место в багажнике автомобиля. В нем находились ценные вещи — ноутбук и два жестких диска. Когда супруги вернулись, рюкзака на месте уже не было.

Милиционеры установили, что к краже оказался причастен 50-летний минчанин. Он признался, что часть чужого имущества он обменял на алкоголь, а жесткие диски, не представлявшие для него ценности, просто выбросил.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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