Сборы минчан на дачу, чтобы отвезти туда рассаду, обернулись «уголовкой»
- 1.06.2025, 2:40
Из-за чего и на кого ее завели?
Семья минчан решила съездить на дачу, чтобы отвезти туда рассаду. Пока пара паковала груз в багажник автомобиля, 50-летний мужчина унес с лавки рюкзак с техникой, сообщает один из телеграм-каналов силовиков.
В дежурную часть Ленинского РУВД обратились местные жители, которые сообщили о краже рюкзака, оставленного без присмотра у подъезда жилого дома.
Как выяснилось, при подготовке к поездке на дачу женщина временно положила рюкзак супруга на скамейке, чтобы освободить место в багажнике автомобиля. В нем находились ценные вещи — ноутбук и два жестких диска. Когда супруги вернулись, рюкзака на месте уже не было.
Милиционеры установили, что к краже оказался причастен 50-летний минчанин. Он признался, что часть чужого имущества он обменял на алкоголь, а жесткие диски, не представлявшие для него ценности, просто выбросил.
По данному факту возбуждено уголовное дело.