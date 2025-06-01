Эксперт: Украина показала, что способна зеркально отвечать РФ 1.06.2025, 4:30

Украинский ВПК масштабировал производство собственных средств поражения.

Массовыми ударами по законным военным объектам на территории Российской Федерации украинская сторона показала возможность масштабирования ударных беспилотников самолетного типа.

Об этом рассказал украинский военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

- Давайте вспомним статистику нанесения ударов. Наиболее массовый удар украинскими БпЛА по территории Российской Федерации — более 500 беспилотников. Российский удар по территории Украины — 300 беспилотников. Президент Украины уже отмечал, что украинская сторона будет зеркально отвечать на внешние угрозы со стороны страны оккупанта. Как видим, это реализуется Силами обороны Украины, — отметил Снегирев.

Он отметил, что на момент мирных переговоров российская оккупационная армия усилила давление как непосредственно на линии боевого соприкосновения, причем по всей протяженности 1 200 километров, так и увеличила количество ударов по мирным городам Украины. Цель — заставить Украину выполнять российский ультиматум.

- И что мы видим? Удары по территории Российской Федерации. Они в первую очередь повышают субъектность Украинского государства в переговорном процессе. Мы даем четко понять, в первую очередь и России, и соответственно, Соединенным Штатам, что с Украиной никто не будет разговаривать с позиции диктата своих условий. У Украины есть чем отвечать вне зависимости от военно-технической помощи со стороны Соединенных Штатов и наших европейских партнеров. Еще раз подчеркну, украинский ВПК масштабировал производство украинских средств поражения. Поэтому это не только военный, это в первую очередь политический эффект. Киев показывает свою субъектность, повышает ее на переговорном процессе, — отметил военно-политический аналитик.

Что касается массовых ударов по территории Российской Федерации, то по его словам, россияне поняли, в чем особенность украинских атак. Это — масштабирование.

- Заметьте, удары наносятся по нескольким субъектам на территории Российской Федерации. РФ, независимо от конечного итога атак украинскими БпЛА, вынуждена вводить так называемый план «Ковер», закрывать воздушное пространство на территории страны. А это колоссальные убытки для российской экономики. В перерасчете на стоимость украинского БпЛА и потери российской экономики — это несоизмеримые цифры. И я более чем уверен, что украинская сторона продолжит подобную тактику и в дальнейшем, — подытожил Дмитрий Снегирев.

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