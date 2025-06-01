Работники минской организации чуть не попали в пенсионную ловушку 1.06.2025, 6:00

Их наниматель «забыл» про одну обязанность.

В Минске организация не перечислила в территориальный отдел ФСЗН обязательные страховые взносы на своих работников. Сумма за апрель составила более 11 тыс. рублей.

Если наниматель не платит обязательные страховые взносы за работников, то это время потом не включается в страховой стаж, который дает право на трудовую пенсию.

В итоге прокуратура района потребовала перечислить необходимые выплаты. Сообщается, что компания сделала это.

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