Back in the USSR 3 Владимир Пастухов

1.06.2025, 8:10

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Владимир Пастухов

В Кремле думают, что возрождают пионерию, а на самом деле – оживляют «советскую пенсионерию».

Пост из моей любимой рубрики «Правильной дорогой идёте, товарищи!». Не мной сказано – «кто нам мешает, тот нам и поможет». Ничто так не полезно, как недозированная глупость. Глупость в гомеопатических дозах может продлевать жизнь тиранов. Фонтанирующая и бесконтрольно изливающаяся глупость ее сокращает. Глупость – надежда русской демократии. Не исключаю, что единственная.

Да, это было почти невозможно, но им удалось. Они (идущие с Кремлем «нога в ногу») почти сделали это – вернулись в СССР (Back in the USSR). Пока не столько в географическом, сколько в ментальном пространстве, но все-таки! Но возвращение в прошлое коварно, это знают все, кто пробовал в зрелые годы пройтись по местам «боевой юности». Не заходит, или заходит совсем не так и не туда.

Вот и эти «возвращенцы» с упорством самоубийцы, решившего любой ценой довести до конца свой суицидальный побег из реальности, пытаются заново подробно прописать каждую деталь своей утерянной иконы. С кого срисовывать? – вот в чем вопрос. С Ленина и Троцкого или с Брежнева и Суслова? У этих «товарищей», которые нам совсем не товарищи, были разные представления о «традиционном». В Кремле думают, что возрождают пионерию, а на самом деле – оживляют «советскую пенсионерию».

Ведь был же и другой СССР, чем тот, который им запомнился, – разнузданный, бросающий вызов любой традиции. Империя кокаина и сексуальной революции, где жесточайшая политическая диктатура соединялась с невиданной свободой (для кого-то – распущенностью) нравов, где границы семьи были так же неопределенны, как границы государства. Это был СССР Арманд, Брик и Коллонтай в том числе.

И лишь потом был СССР «традиционных ценностей», тогда это называлось «моральным кодексом строителя коммунизма». В нем, как известно, секса не было. В публичном пространстве, разумеется. Там боялись рока (в музыкальном, а не сакральном смысле, естественно) и защищали свое суверенное, тогда – «социалистическое», культурное пространство от Диснейленда. Там все было очень и очень «чинно» (пусть и обернуто красным кумачом), но никакой действительной жизни там уже не было.

Ну ладно, мне возразят, что, мол, мы строим не столько СССР, сколько империю как идею. СССР – частный случай. Ну что ж, посмотрим и на империю тоже. Есть ведь и империя Петра с его языческими алкоголическими мессами и возведенным в ранг официальной политики развратом, которая рвала в клочья каноны как в политике, так и в этике. И лишь в самом конце нам являются «православие, самодержавие, народность» и империя поздних Романовых, над которой Победоносцев «простер совиные крыла» с ее лживой умеренностью и еще более лживой религиозностью.

Так какую империю (неважно – советскую или царскую) они хотят возродить? Ту, которая взрывала шаблоны, или ту, которая умирала от старости, отравившись собственными шлаками? Ответ очевиден – вторую. Минуя все промежуточные стадии, они сразу отправляют свой «русский мир» на пенсию, сажают его на лавочку у подъезда, где старики и старухи перемывают кости молодости. Запомните, если речь заходит о сохранении «традиционных ценностей», значит, наступила историческая старость. А если наступила старость, то и конец недолог. Так устроен этот мир.

Парадокс складывающейся в России ситуации в том, что чем больше власть предержащие преуспеют в навязывании обществу своих старушечьих ценностей, то есть чем больше они запрещают Шреков и прочих «чудовищ западной массовой культуры», чем больше взамен из каждого утюга звучит какая-нибудь очередная «Матушка Русь» в стиле «а-ля рюс», тем эффективней они сокращают период агонии. Как бы ни было нам сейчас тяжело, не мешайте им убиться, пусть дойдут по этому пути до самого конца. Раньше выйдем.

Владимир Пастухов, Telegram

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