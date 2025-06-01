Спецслужбы Венесуэалы задержали российского полковника-казака 4 1.06.2025, 9:59

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Роман Фроленко возглавляет Российско-Венесуэльскую торговую палату.

В столице Венесуэлы Каракасе спецслужбы по приказу диктатора Николаса Мадуро задержали президента Российско-Венесуэльской торговой палаты полковника Романа Фроленко.

Об этом сообщает аргентинское издание Infobae.

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, причиной ареста якобы стал конфликт полковника с российскими дипломатами. Однако пока официальных сообщений относительно Фроленко ни Венесуэла, ни Россия не делали.

По данным СМИ, арест состоялся еще 15 мая. Тогда же Главное разведывательное управление Венесуэлы якобы также провело обыски в доме Фроленко в Каракасе. Кроме самого полковника были задержаны несколько членов его «казацкой команды».

СМИ сообщают, что за несколько дней до ареста Роман Фроленко провел встречу со своей «казацкой командой» и представителями венесуэльских спецслужб. Во время переговоров стороны отмечали намерения укреплять «исторические связи» и развивать новые направления сотрудничества в сфере безопасности.

По данным источников издания, причиной ареста стал конфликт между Фроленко и послом РФ в Венесуэле Сергеем Мелик-Багдасаровым. В то же время официальная причина задержания - подозрение в мошенничестве.

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