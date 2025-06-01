«Социальное» до свидания 2 1.06.2025, 8:33

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Беларусь меняет правила жилищной поддержки.

Если кто-то тешил себя иллюзией, что государство и дальше будет щедро раздавать льготы направо и налево, как в 2010-х, то у нас для вас новость: с 1 июня 2025 года количество забот резко сократиться. В Беларуси вступают в силу новые указы о господдержке, которые чиновники называют «универсализацией», а граждане — «подрезанием», пишет «Белорусы и рынок».

С 1 июня Беларусь вступает в новую эру – эру «совершенствования подходов». Именно так в официальных сводках называют то, что обычный человек распознает как: «Ага, что-то урезали». Указы №94 и №95, подписанные еще весной, вводят «унифицированный» подход к господдержке в жилищной сфере.

То есть все сразу – и кредиты, и субсидии, и помощь с долгами – аккуратно сложили в один документ. Удобно? Возможно. Щедро? Уже нет.

Какая помощь осталась и кому она положена:

Указ №95 «О государственной поддержке при жилищном строительстве» оставляет три основные формы государственной поддержки при строительстве или покупке жилья:

Льготные кредиты на строительство индивидуальных домов, квартир в блокированных домах, а также на покупку жилья, построенного по государственному заказу.

➤ Претендовать на них могут 21 категория граждан.

Одноразовые субсидии — на строительство или приобретение жилья.

➤ Предусмотрены для 17 категорий граждан.

Финансовая помощь в погашении долга по льготному кредиту —

➤ Доступна многодетным и молодым семьям при рождении детей.

Кто не вписался – тот, как говорится, пусть снимает. Кредиты остались, но с нюансами. Да, по документам — все как прежде: многодетным, молодым, нуждающимся и прочим «социальным» категориям вроде бы по-прежнему положено. Только вот в реальности льготные кредиты больше напоминают мифический артефакт: все о нем слышали, но мало кто держал в руках.

Зато у чиновников теперь удобная методичка: «Ну мы же не отменили!» Просто как-то… не одобрили. Или очередь растянулась до 2036 года. Или дом не по ГОСТу. Или еще что-нибудь, но по новой — «все по указу».

И да, нововведение прекрасно укладывается в новую информационную волну: вместо «самое социальное государство» теперь нам мягко подсовывают идею «разумной оптимизации». Слово «оптимизация» вообще стало любимым. Особенно, когда речь идет не об их льготах, а о наших.

Что дальше? Скорее всего, нас ждет полное переключение риторики. Вместо старых лозунгов про поддержку многодетных и доступное жилье, будут рассказывать про «ответственность за свое будущее» и «жилищную зрелость». Возможно, появятся даже новые формы мотивации: «Не получил субсидию? Значит, недостаточно старался!»

Если раньше еще можно было надеяться на «чудо», то теперь – только на свои силы. Зато власти смогут с чистой совестью сказать: «Поддержка осталась. Просто вы не тот счастливчик.»

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