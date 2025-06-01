На всех в Ростове места не хватит 1 Telegram-канал «Письма к дочери»

1.06.2025, 9:04

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Не тем белорусские генералы на самом деле занимаются.

На днях глава украинской разведки оценил боеспособность белорусских генералов вообще и их ядерную боеспособность в частности. Сказал, что к масштабным военным действиям белорусские генералы категорически не способны, а из всего ядерного оружия у них есть только вербальные интервенции.

Ну и белорусские генералы на эту недооценку уровня своей боеспособности сильно обиделись. Сильнее, чем кое-кто обиделся на шутки Путина про дефицит картошки.

Поэтому уже который день генералы доказывают, что боеспособность у них хорошая. В вербальном, конечно, пространстве. Потому что в каком-то другом пространстве белорусским генералам свою боеспособность лучше никому не показывать.

Могут получиться неловкие сравнения. А в вербальном пространстве с боеспособностью у белорусских генералов никаких проблем нет. Боеспособность у белорусских генералов в вербальном пространстве всегда была повышенная.

Вот генерал Хренин доказывал боеспособность на местном уровне среди руководителей среднего звена. А генералу Вольфовичу досталась менее благодарная международная аудитория, которой генерал Вольфович доказывал свою боеспособность российской ядерной бомбой.

В смысле, говорил, дураки вы все, а бомба у меня все равно есть. Я вам еще покажу. Но не показал. В смысле, показал, но только на пальцах. Некоторые телевизоры, правда, доказали ядерную бомбу картинками в Интернете, но это было еще более унизительно, чем показывать бомбу на пальцах генерала Вольфовича.

Но я хочу сказать, что белорусских генералов тоже можно понять. Во-первых, белорусским генералам обидно. Боеспособность белорусских генералов не ценит даже их собственный гарант, не говоря уже о любом невероятном противнике.

А, во-вторых, высокой уровень вербальной боеготовности —ключевой элемент белорусской военной доктрины. Потому что есть у белорусских генералов бомба или нету, это современной науке неизвестно. А вербальную боеготовность у белорусских генералов никому не отнять.

Белорусские генералы, конечно, надеются, что союзник их при случае защитит. Но союзник уже один раз защищал свою Курскую область, так что потом ее пришлось шесть месяцев защищать обратно северокорейскими солдатами. А белорусские генералы знают, что шесть месяцев они не продержатся. Им и шесть дней простоять — непосильная задача.

А Ростов нерезиновый. На всех белорусских генералов в Ростове места не хватит. Да не каждый до Ростова еще и успеет, с такой-то боеспособностью.

А стабильности в мире нет. Белорусские генералы столько раз махали своей боеспособностью в разные стороны, что теперь боятся, как бы кто-нибудь не махнул им в ответ. Вот раздуться как той жабе на болоте — это для белорусских генералов естественный эволюционный механизм выживания.

Но я тебе скажу, что не тем белорусские генералы на самом деле занимаются. Все равно ты никакими пальцами генерала Вольфовича ядерную бомбу не докажешь. Надо пользоваться проверенными методами.

Надо приравнять отрицание ядерной бомбы к отрицанию геноцида белорусского народа в Великой Отечественной Войне. И чтобы прокурор Швед выносил свои постановления большими буквами.

Личная безопасность генералов от этого лучше не станет, но зато появится приятная иллюзия активных действий по защите своего суверенитета и генеральской целостности.

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