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НАТО и РФ одновременно проведут учения в Балтийском море

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  • 1.06.2025, 9:12
НАТО и РФ одновременно проведут учения в Балтийском море

Не исключены провокации.

Страны-члены НАТО и Россия проведут учения в Балтийском море в одно и то же время, в связи с чем, по мнению экспертов, есть угроза провокаций.

Как написал Bild, на следующей неделе члены НАТО начнут традиционные военно-морские учения Baltops, которые вот уже 50 лет проводятся в начале июня. Однако на этот раз флот НАТО в Балтийском море будет тренироваться не один.

Дело в том, как отметило издание, что российский диктатор Владимир Путин тоже решил отправить свой флот на учения, причем на месяц раньше обычного. В них примут участие 20 кораблей.

В связи с этим эксперты предупредили, что флоты могут опасно сблизиться. Старший научный сотрудник CASSIS (аналитический центр Боннского университета), а также офицер запаса ВМС Германии Мориц Браке сказал: «Россияне ведут себя очень агрессивно. То, что происходит в Балтийском море, всегда несет в себе риск перерастания в более острую эскалацию».

Браке считает, что РФ не нападет во время учений, а вот провокации не исключены. Например, как описал эксперт, российский флот может преградить путь кораблям НАТО и остановить их, а российские самолеты могут намеренно пролетать над кораблями альянса. «Речь идет о проверке бдительности: как быстро отреагирует НАТО?», - объяснил он.

Кроме того, по мнению Браке, учения в опасной близости - это послание Кремля: «Вы слабы, вы уязвимы».

Руководитель отдела стратегии и безопасности на море при Университете Киля Йоханнес Петерс допустил, что Россия таким образом демонстрирует силу:

РФ именно в Балтийском море пытается усилить свой потенциал устрашения».

Помимо этого, добавляет Петерс, маневры используются для разведки, «что, однако, также легитимно».

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