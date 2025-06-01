НАТО и РФ одновременно проведут учения в Балтийском море

НАТО и РФ одновременно проведут учения в Балтийском море1
- 1.06.2025, 9:12
Не исключены провокации.
Страны-члены НАТО и Россия проведут учения в Балтийском море в одно и то же время, в связи с чем, по мнению экспертов, есть угроза провокаций.
Как написал Bild, на следующей неделе члены НАТО начнут традиционные военно-морские учения Baltops, которые вот уже 50 лет проводятся в начале июня. Однако на этот раз флот НАТО в Балтийском море будет тренироваться не один.
Дело в том, как отметило издание, что российский диктатор Владимир Путин тоже решил отправить свой флот на учения, причем на месяц раньше обычного. В них примут участие 20 кораблей.
В связи с этим эксперты предупредили, что флоты могут опасно сблизиться. Старший научный сотрудник CASSIS (аналитический центр Боннского университета), а также офицер запаса ВМС Германии Мориц Браке сказал: «Россияне ведут себя очень агрессивно. То, что происходит в Балтийском море, всегда несет в себе риск перерастания в более острую эскалацию».
Браке считает, что РФ не нападет во время учений, а вот провокации не исключены. Например, как описал эксперт, российский флот может преградить путь кораблям НАТО и остановить их, а российские самолеты могут намеренно пролетать над кораблями альянса. «Речь идет о проверке бдительности: как быстро отреагирует НАТО?», - объяснил он.
Кроме того, по мнению Браке, учения в опасной близости - это послание Кремля: «Вы слабы, вы уязвимы».
Руководитель отдела стратегии и безопасности на море при Университете Киля Йоханнес Петерс допустил, что Россия таким образом демонстрирует силу:
РФ именно в Балтийском море пытается усилить свой потенциал устрашения».
Помимо этого, добавляет Петерс, маневры используются для разведки, «что, однако, также легитимно».