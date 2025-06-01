Во сколько обойдется белорусам отдых в Батуми 1.06.2025, 9:37

Получится ли сэкономить семье из трех человек, если обойтись без турфирмы.

Куда отправиться белорусу в отпуск, когда горящие туры разлетаются как свежие пирожки? Есть множество вариантов, но один из самых привлекательных – путешествие в Грузию.

Тому подтверждение – следующие плюсы при организации поездки: безвизовый режим, срок пребывания 360 дней, широкий выбор отелей, прямой перелет, местные говорят по-русски.

Только стоит ли тратить свое время на то, чтобы самостоятельно спланировать отдых?

Tochka.by узнала, получится ли сэкономить семье из трех человек, если обойтись без турфирмы.

Страховка на время отдыха

Когда говоришь о Грузии, то сразу возникают живописные образы гор, моря и виноградников. Хочется прогуляться по набережной Батуми и полюбоваться закатом, отведать хачапури и шашлыка, продегустировать местные вина.

Чтобы погрузиться в теплую атмосферу этой гостеприимной страны, стоит учесть ряд аспектов.

Первое – страховка. Она необязательна, но для обеспечения безопасности во время отдыха не будет лишней. Тем более, что ее можно приобрести по вполне доступной цене.

Например, в компании «Белгосстрах» в рамках программы «Путешествие/Стандарт» на сумму €50 000 (Br169120) можно приобрести страховку за €9 (Br30,4).

Перелет из Минска в Батуми

Рассмотрим несколько вариантов, которые доступны для путешествия в Грузию с вылетом 2 июня и возвращением 15-го числа.

Самый дешевый перелет из Минска в Батуми (по данным на 30 мая) для трех человек (двое взрослых и ребенок старше 12 лет) обойдется в $1682 (Br5040). Правда, он предполагает несколько пересадок и ночной рейс, что может быть не совсем удобно для семейных людей.

Поэтому можно рассмотреть прямые направления. Например, «Белавиа» продает билеты на рейсы из Минска с вылетом в 23:15. В Батуми самолет приземлится в 04:30.

Обратный маршрут: отправление – в 08:20, прибытие – в 11:20. Общее время в пути в обоих случаях – около четырех часов.

Средняя стоимость билетов на троих туда и обратно составляет $2649 (Br7938).

Выбор авиаперелета в Грузию зависит от предпочтений путешественников: можно выбрать более экономичный вариант с пересадками или удобный прямой рейс.

Как сэкономить на путешествии

Многие турфирмы предлагают маршруты в Батуми с пересадками через Кутаиси, где билеты на самолет могут быть дешевле. Но трансфер из Кутаиси в Батуми может занять более шести часов (пока всех туристов развезут), что создает неудобства.

Для экономии стоит рассмотреть отдых в Уреки, Гонио или Кобулети, куда добраться из Кутаиси дешевле.

В турах на эти курорты часто включено питание «полупансион» (завтраки и ужины), в то время как в Батуми отели обычно предлагают только завтраки, за которые нужно платить отдельно.

Аренда апартаментов в Грузии

В Батуми представлено множество вариантов жилья, включая апартаменты и отели, что позволяет удовлетворить различные потребности, подстроиться под бюджет и обеспечить при этом комфортный отдых на побережье Черного моря. Рассмотрим несколько вариантов на Booking.com.

Апартаменты G.M.M на Новой набережной в 1,9 км от центра города. Они получили оценку 10 из 10 за качество обслуживания и комфорт. Жилье включает одну спальню, гостиную, ванную и кухню, идеально подходит для троих человек. Площадь – 52 м2. Из окон открывается прекрасный вид на море.

Стоимость проживания на 13 ночей со 2 по 15 июня составляет $418 (Br1252) и включает бесплатное такси из аэропорта.

Orbi City Center Suites, расположен на Новой набережной в 2 км от центра города. Отель имеет оценку 9,3 из 10 и предлагает улучшенный люкс площадью 35 м2, что тоже подходит для троих человек. В этом случае жилье также с видом на море. Гостям предоставляется такси из аэропорта и возможность бесплатной отмены бронирования.

Стоимость проживания на 13 ночей со 2 по 15 июня составляет $854 (Br2559).

Цены в магазинах и кафе

Обычно апартаменты в Грузии оснащены газовой плитой, чайником и необходимой посудой, поэтому можно готовить и самим. Но стоит учесть, что цены в магазинах и кафе в 2–3 раза выше, чем в Беларуси.

Овощи и фрукты у местных торговцев – наоборот, дешевле, чем у нас. Всего за $2–3 (Br6–9) можно приобрести по 100 г клубники, голубики и вишни.

Что посмотреть в Батуми

Экскурсии в Батуми варьируются по стоимости. Специалисты турфирм могут предлагать поездку на водопад за $30 (Br90), а местные – такую же за $50 (Br149). Преимущество второго варианта – индивидуальный тур только для вашей семьи. В первом случае вас ждет поездка в маршрутке, придется подстраиваться под общий график.

Однако необязательно куда-то далеко ехать. Полюбоваться достопримечательностями можно и во время прогулки по Батуми. Например, стоит увидеть скульптуры Али и Нино или запечатлеть себя на фоне башни с грузинский алфавитом.

Также можно отправиться в ботанический сад или дельфинарий в Батуми, покататься на колесе обозрения.

Сколько стоит отдых в Грузии

При планировании отдыха в Грузии для семьи из трех человек важно учесть все расходы, чтобы правильно оценить бюджет. Рассмотрим основные статьи затрат на двухнедельную поездку:

страховка (3 человека) – €27, или $31 (Br93)

дешевый перелет (3 человека/туда и обратно) – $1682 (Br5040), более удобный, но дороже – $2649 (Br7938)

проживание – $418 (Br1252).

Если выбирать перелет с пересадками, то общая стоимость организации отдыха в Батуми составит $2131 (Br6386), если прямым рейсом – $3098 (Br9284).

Сравнивая эти цифры с предложениями турфирм, можно вывести среднюю стоимость тура в Грузию в июне для семьи из трех человек. Она составляет $2467 (Br7393) без питания и $2935 (Br8795) с завтраками.

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