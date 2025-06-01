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«Турция начала угрожать России»

  • 1.06.2025, 9:39
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«Турция начала угрожать России»

У Анкары есть рычаги влияние на Кремль.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов в интервью Radio NV назвал «неплохим знаком» то, что Турция начала угрожать России.

«Угрозы Турции — это очень интересный момент, поскольку, во-первых, это достаточно интересно корреспондируется с последним изменением риторики Соединенных Штатов. И, возможно, учитывая хорошие отношения Трампа и [президента Турции Реджепа] Эрдогана, как раз турецкие чиновники выполняют определенную миссию связей с Россией. С другой стороны, Турция сама по себе имеет достаточно важное влияние на Россию», — сказал Леонов в эфире Radio NV.

Он напомнил, что российский газ транспортируется сейчас в Европу только по турецким трубопроводам, поэтому, благодаря своим транзитным возможностям, Турция может «достаточно серьезно» давить на Россию.

«И не забывайте о так называемом параллельном импорте и тому подобное. Поэтому как раз то, что Турция начала России угрожать — это неплохой знак того, что давление на Россию увеличивается», — добавил политолог.

Напомним, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что нежелание России проявлять гибкость в мирных переговорах по завершению войны против Украины может поставить ее в «невыгодное положение» в глазах США и международного сообщества.

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