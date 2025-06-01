Обрушение моста в Брянской области повлияло и на БЖД
- 1.06.2025, 9:44
Один из поездов изменил маршрут.
Поезд № 489 Анапа — Минск, который отправился из Анапы 30 мая в 21.32 и должен прибыть в белорусскую столицу 1 июня в 17.17, следует по измененному маршруту от станции Брянск через станции Рославль-Починок-Смоленск-Орша-Минск-Пассажирский.
Это связано с тем, что в Брянской области 31 мая обрушился автомобильный мост, сообщает телеграм-канал Белорусской железной дороги.
«Ориентировочное время прибытия на станцию Минск-Пассажирский — 16 часов 30 минут», — говорится в сообщении БЖД.
Пассажиров, которые едут до станций Осиповичи, Бобруйск, Жлобин и Гомель отправят в 17.04 графиковым поездом № 684 Минск — Гомель. Они прибудут на указанные станции в 18.30, 19.16, 20.16 и 21.37 соответственно.
Тем временем поезд № 490 Минск — Анапа, который должен выехать из Минска 1 июня в 11.21 и прибыть в Анапу 3 июня в 10.37, тоже пойдет по измененному маршруту и расписанию от станции Гомель до Брянска через станции Жлобин, Могилев, Орша, Смоленск, а далее — уже привычным путем.