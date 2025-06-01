Британский полковник призвал Лондон помочь Киеву создать ядерное оружие 1.06.2025, 9:54

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Это поможет сдержать Россию.

Великобритания должна помочь Украине создать собственное ядерное оружие, чтобы сдерживать Россию, которая является ядерной державой. Об этом на Black Sea Security Forum в Одессе заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп, передает unian.net.

В январе этого года Великобритания и Украина подписали декларацию о столетнем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает сотрудничество в оборонной, разведывательной, экономической, климатических и других сферах.

«Одна вещь, которой я там не заметил, хотя я думаю, что должна была бы быть, это ядерный потенциал. Великобритания имеет полунезависимый ядерный потенциал, но это только стратегическое ядерное оружие. У нас больше нет боевого ядерного оружия», — сказал Кемп.

Он отметил, что Россия располагает значительным количеством боевого ядерного оружия и стратегических ядерных систем с широким радиусом поражения.

«Если этот документ о партнерстве должен был быть чем-то вроде двустороннего соглашения с НАТО, как он, казалось, себя представил, то я действительно считаю, что там должны были быть слова «ядерное оружие». Я знаю, что люди ужасаются от слов “ядерное оружие”. Но нельзя сдержать страну, вооруженную ядерным оружием, без ядерного потенциала. И вы не можете сдерживать ядерное оружие на поле боя с помощью стратегического ядерного оружия. Это просто не имеет значения», — подчеркнул полковник в отставке.

По мнению Кемпа, соглашение между двумя странами должно было включать обязательство Великобритании создать тактическое ядерное оружие. Он признал, что это затратно, но могло бы помочь Украине в разработке собственного ядерного потенциала, ведь она «отказалась от него в обмен на якобы гарантии Запада, которые на деле так и не были выполнены».

«Поэтому я не думаю, что нам следует просто игнорировать идею ядерного вопроса, который сегодня, кажется, замалчивается, и я думаю, что ошибочно. Возможно, нам нужно заключить многостороннее соглашение с НАТО. И также помочь Украине развить ее собственную ядерную способность», — заявил Кемп.

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