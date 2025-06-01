Рублевое казино: что ждет белорусскую национальную валюту 1.06.2025, 10:04

Почему не стоит верить российским экономистам.

На фоне экономической нестабильности в России все громче звучат оптимистичные прогнозы. Доллар вот-вот рухнет до 60 RUB, ставка – вниз, а экономика – вверх. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Белорусы и рынок» разбирался, кому выгодны такие прогнозы и как они скажутся на Беларуси.

Летние чудеса: доллар по 60-70?

Летом доллар упадет до 70 RUB. Об этом заявил экономист Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. Другой финансовый аналитик, Михаил Васильев, спрогнозировал, что доллар упадет до 60 RUB, если отменят санкции.

Факт: при составлении федерального бюджета РФ на 2025 год Минфин заложил среднегодовой курс в 96,5 рубля за доллар.

Ключевая ставка — будет ли снижение?

Ованес Оганисян, директор аналитического департамента «Цифра брокер», сообщил, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку до 19% уже в июне.

Софья Донец, экономист-аналитик, прогнозирует снижение до 15% к концу года, однако, по ее же словам, курс доллара при этом вырастет до 95-100 рублей уже в июле-августе – из-за изменения торговых потоков и спроса на валюту.

Факт: на текущий момент (1 июня 2025 года) ключевая ставка ЦБ РФ — 21%. Заседание Банка России, на котором этот вопрос будет рассматриваться, назначено на 6 июня 2025 года. Инфляция в России по последним данным — 10,23% годовых. (Источник: Bloomberg)

Почему этим прогнозам не стоит слепо верить

Многие аналитики и экономисты в России и за ее пределами указывают: ожидания резкого укрепления рубля не подкреплены ни макроэкономикой, ни логикой политики ЦБ.

Цены на нефть Urals едва держатся на уровне 69,7 USD за баррель.

С 30 мая в России введены ограничения на переводы без открытия счета: лимит в 100 000 рублей, все что выше — только при идентификации.

Перспективы по возврату в SWIFT мрачны. Антон Силуанов прямо заявил: «У России нет диалога с США по SWIFT».

Беларусь – заложница соседской экономики

Это повлияет на экономику Беларуси и ее жителей. В 2025 году около 60% внешней торговли Беларуси происходит с Россией. Кроме того, подавляющая часть белорусского транзита в третьи страны идет через территорию РФ. Также Россия — главный кредитор Беларуси на внешних финансовых рынках.

Все это ныне определяет критическую значимость состояния соседской экономики для изменений в состоянии белорусской. От здоровья российской экономики теперь практически напрямую зависит здоровье отечественной.

Ах мечты-мечты…

Пророссийские эксперты транслируют больше надежду, чем анализ. Снижение курса доллара до 60-70 – маловероятно в условиях санкционного режима, дефицита валюты, спада экспорта и замороженных активов. Хотя в теории помечтать не вредно.

Ставка Банка России будет снижаться только в том случае, если инфляция пойдет вниз, спрос – вверх, а приток валюты стабилизируется. Пока ни один из этих пунктов в РФ не выполняется.

Белорусскому бизнесу и гражданам стоит ориентироваться на реальность, а не на политические иллюзии. Пока экономика России остается нестабильной, Беларуси необходимо диверсифицировать торговлю и логистику, чтобы не зависеть от каждого заявления российских комментаторов.

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