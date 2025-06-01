США объявляют о крупнейшем «развертывании» в истории 2 1.06.2025, 10:10

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И речь не о военных действиях.

Когда речь заходит о развертывании, в воображении чаще всего возникают военные действия. Однако в этот раз речь идет о другой войне — глобальной борьбе против ископаемого топлива. И «солдатами» стали крупнейшие технологические гиганты: Meta, Amazon и Google, которые объединили усилия ради чистого энергетического будущего, пишет издание The Pulse (перевод — сайт Charter97.org).

На конференции CERAWeek в Хьюстоне было подписано обязательство, инициированное Всемирной ядерной ассоциацией (WNA), о троекратном увеличении мировых объемов ядерной энергии к 2050 году. Поддержку этой цели выразили не только IT-компании, но и представители авиации, морского транспорта, нефтегазового сектора и финансовых институтов.

Это обязательство дополняет обещание, данное в 2023 году на Конференции ООН по климату, где более 30 стран и ведущие финансовые организации — включая Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley — согласились также утроить объемы производимой ядерной энергии.

Документ под названием «Обязательство крупных потребителей энергии» стал первым случаем, когда представители других отраслей, помимо ядерной, официально поддержали масштабное расширение ядерного сектора. Это чистый и надежный источником энергии — ядерная энергетика снова становится ключевым элементом в глобальном энергетическом переходе.

Согласно данным WNA, на начало 2025 года в мире функционирует 439 реакторов с общей мощностью 371 гигаватт. Однако на долю ядерной энергии приходится всего 9% мирового производства электроэнергии. Расширение этих мощностей необходимо не только для экологии, но и для энергетической безопасности, особенно для стран, зависящих от импорта углеводородов.

«По мере расширения глобальной экономики надежное, чистое и устойчивое энергоснабжение становится жизненно необходимым. Ядерная энергия способна обеспечить стабильный энергопоток. Мы рады присоединиться к совместной инициативе по развитию ядерной энергетики и подтвердить свою приверженность этому направлению», — заявил Урви Парех, глава отдела глобальной энергетики Meta

В октябре 2024 года Amazon и Google уже объявили об инвестициях в развитие малых модульных ядерных реакторов (SMR) — технологии, которая, как надеются в отрасли, сможет сократить стоимость и сроки строительства новых реакторов. В декабре Meta присоединилась к проекту и начала рассматривать предложения от разработчиков на строительство до 4 гигаватт новых ядерных мощностей в США.

Технологические гиганты рассматривают ядерную энергию как необходимую основу устойчивого развития и один из ключевых инструментов для снижения выбросов углерода в атмосферу.

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