закрыть
1 июня 2025, воскресенье, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Снижение веса в среднем возрасте может продлевать жизнь

2
  • 1.06.2025, 10:12
  • 1,988
Ученые: Снижение веса в среднем возрасте может продлевать жизнь

Важно изменить свои привычки.

Согласно результатам долгосрочного исследования от ученых из Хельсинкского университета (Финляндия), снижение веса за счет изменения привычек в среднем возрасте коррелирует с большей продолжительностью жизни, пишет «Нож».

Что важно, финские исследователи изучали долгосрочные последствия здорового похудения — того, которое не вызвано приемом препаратов, РПП или хирургическим вмешательством.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 23149 жителей Финляндии и Великобритании. Возраст участников исследования варьировался от 30 до 50 лет, за их здоровьем наблюдали в течение 12-35 лет.

Результаты показали, что женщины и мужчины с избыточным весом, сбросившие его в раннем среднем возрасте, впоследствии поддерживали новую физическую форму на протяжении всего времени наблюдений. При этом, у всех участников из этой группы улучшилось состояние здоровья и продолжительность жизни.

«Я надеюсь, что полученные результаты вдохновят людей на то, чтобы они поняли, что изменение образа жизни может привести к значительному улучшению здоровья и продлению жизни. Это особенно важно сегодня, когда больше людей страдают от избыточного веса, чем в начале сбора данных для нашего исследования 35 лет назад», — резюмировал профессор Тимо Страндберг, руководитель исследования.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Европа отвечает Путину и Трампу
Европа отвечает Путину и Трампу Роман Бессмертный
Не пойми кто в «алкоголичке»
Не пойми кто в «алкоголичке» Ирина Халип
Как разрушить замысел Кремля
Как разрушить замысел Кремля Иван Яковина