Украинская разведка заявила о подрыве российского военного поезда 3 1.06.2025, 10:15

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Нарушена ключевая логистическая артерия оккупантов.

В ночь на 31 мая 2025 года на железнодорожном участке возле временно оккупированного поселка Якимовка Мелитопольского района Запорожской области произошёл взрыв — был подорван российский военный поезд. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Согласно данным ГУР, «товарняк» двигался в сторону аннексированного Крыма. В результате взрыва состав с цистернами с топливом и грузовыми вагонами сошел с рельсов.

Как утверждается, ключевая логистическая артерия российских войск на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма была нарушена.

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