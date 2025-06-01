СМИ: Картофельный спор столкнул Путина и Лукашенко 2 1.06.2025, 10:24

4,110

Эта тема, вероятно, вызовет много дебатов в ближайшие месяцы.

В последние месяцы белорусы обеспокоены резким ростом цен на картофель в стране, и эта тема вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. На проблему обратили внимание многие зарубежные СМИ. В том числе — из Узбекистана.

Цена на картофель, известный как «второй хлеб» страны, выросла с 0,3–0,4 евро за килограмм до 1,4 евро. Это колоссальное изменение для страны, которая ежегодно производит миллионы тонн картофеля, пишет zamin.uz.

Рост цен на картофель не только повлиял на повседневную жизнь простых людей, но и вызвал напряженность в отношениях между Путиным и Лукашенко.

В начале мая этого года Александр Лукашенко признал, что в стране наблюдается дефицит картофеля, обвинив в этом в первую очередь местных фермеров. Лукашенко также начал обвинять соседнюю страну, отметив, что картофель, один из основных экспортных товаров страны, в чрезмерных количествах продается в Россию.

Беларусь действительно является одним из основных экспортеров картофеля в Россию. В 2024 году страна продала в Россию более 170 тыс. тонн картофеля. Однако эта торговля также привела к дефициту на внутреннем рынке Беларуси.

Похожая ситуация наблюдается и в России. 26 мая Путин на встрече с предпринимателями обратил внимание на картофельную проблему в стране и предложил дополнительно увеличить закупку картофеля из Беларуси. В то время, когда заместитель главы администрации Путина Максим Орешкин заявил, что в Беларуси также нет запасов картофеля, Путин не смог скрыть своего удивления.

С тех пор Лукашенко изменил свою позицию. Несколько дней назад во время визита в Брестскую область он обратился к фермерам с призывом увеличить посадки картофеля, чтобы улучшить ситуацию. Он также рекомендовал простым людям сажать картофель на своих участках.

Похоже, что картофельный вопрос приобрел для Беларуси не только экономическое, но и геополитическое значение. Лукашенко даже согласился снять запреты на импорт овощей и фруктов из Евросоюза, который ранее называли «врагом», чтобы смягчить ситуацию.

По мнению экспертов, существенное снижение производства картофеля в этом году произошло из-за резкого роста затрат на сельхозпродукцию. Рост цен на топливо, удобрения, технику и зарплаты рабочих создал серьезные проблемы для фермеров. Кроме того, на снижение урожая негативно повлияли холода. Кроме того, нехватка складов для хранения картофеля и установленные государством цены на продукцию также наносят большой вред деятельности фермеров.

На фоне роста цен на картофель Беларусь ввела жесткий контроль за экспортом картофеля, особенно в Россию, на своих границах. Страна пытается стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Короче говоря, картофельный вопрос в Беларуси стал не только внутренним экономическим вопросом, но и геополитическим, повлиявшим на отношения Путина и Лукашенко. Эта тема, вероятно, вызовет много политических дебатов в ближайшие месяцы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com