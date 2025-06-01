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«Перед обрушением пассажиры слышали взрыв»

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  • 1.06.2025, 10:31
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«Перед обрушением пассажиры слышали взрыв»

В России после обрушение моста заговорили о диверсии.

Как сообщает канал «ВЧК-ОГПУ», пассажиры поезда №86 Климовск — Москва непосредственно перед обрушением моста слышали взрыв. Следователи рассматривают версию диверсии, тем более что недавно поблизости был найден схрон с взрывчаткой, утверждает канал.

В Брянской области вечером 31 мая обрушился мост, по которому двигался пассажирский поезд №86 Климовск — Москва. В результате происшествия погибли семь человек, десятки получили травмы.

На мосту во время происшествия находились фура и легковушка, которые вместе с мостом упали прямо на главную часть поезда.

В поезде было 11 вагонов, в нем находились 464 пассажира. По последней информации, погибли 7 человек, в том числе два машиниста, чьи тела еще остаются под завалами.

Место аварии представляет собой груду искореженного металла.

Источник телеграм-канала также отмечает, что около двух недель назад в том же Выгоничском районе, примерно в 50 километрах от Брянска, был найден схрон с взрывчаткой.

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