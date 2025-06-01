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«Вы писали, доставка в понедельник»

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  • 1.06.2025, 10:37
  • 2,044
«Вы писали, доставка в понедельник»

Мошенники обманывают любителей рыбы.

Белоруска хотела купить 5 килограммов семги по выгодной цене, но попалась на уловку мошенников, рассказали в минской милиции, сообщает «Еврорадио».

Онлайн-продавец вызвал у женщины доверие, потому что на его аккаунт в соцсетях были подписаны сразу несколько ее знакомых. Поэтому минчанка перевела на его счет 130 рублей и стала ждать доставку рыбы. Но дождалась только блокировки своего аккаунта со стороны «продавца».

«Вы писали, что доставка в понедельник, я уже начинаю переживать», — делится женщина скриншотами переписки с «продавцом», который после получения денег больше не выходил на связь.

Это не единственный случай, когда мошенники обманывают любителей морепродуктов. Теперь эту ситуацию рассмотрят в рамках уголовного дела.

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