В центре Минска ограничат движение

В центре Минска ограничат движение1
- 1.06.2025, 10:47
- 2,036
Названа причина.
В воскресенье, 1 июня, в центре Минска в первой половине дня ограничат движение всех транспортных средств. Это связано с проведением массового мероприятия, предупреждает столичная Госавтоинспекция.
Так, с 7:50 до 12:10 движение будет ограничено:
по четной стороне проспекта Победителей на участке с улицы Парковой до улицы Ратомской;
по съезду с МКАД.
А с 7:50 до 13:10 движение ограничат:
по четной стороне проспекта Победителей от улицы Ратомской до улицы Ленина;
по улице Ленина от проспекта Победителей до проспекта Независимости;
по проспекту Независимости от улицы Бобруйской до площади Победы (включая круговую транспортную развязку площади Победы);
по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана.
В эти выходные в Минске проходит международный фестиваль триатлона — соревнования IRONSTAR MINSK. В воскресенье запланирован триатлон с двумя дистанциями: Ironstar (плавание — 1,9 км, велогонка — 90 км, бег — 21 км) и Olympic (плавание — 1,5 км, велогонка — 40 км, бег — 10 км). Плавательный этап пройдет на Минском море, велосипедный — по проспектам Победителей и Независимости, а беговой — по парку Победы.