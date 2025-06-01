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В центре Минска ограничат движение

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  • 1.06.2025, 10:47
  • 2,036
В центре Минска ограничат движение
Фото: onliner

Названа причина.

В воскресенье, 1 июня, в центре Минска в первой половине дня ограничат движение всех транспортных средств. Это связано с проведением массового мероприятия, предупреждает столичная Госавтоинспекция.

Так, с 7:50 до 12:10 движение будет ограничено:

по четной стороне проспекта Победителей на участке с улицы Парковой до улицы Ратомской;

по съезду с МКАД.

А с 7:50 до 13:10 движение ограничат:

по четной стороне проспекта Победителей от улицы Ратомской до улицы Ленина;

по улице Ленина от проспекта Победителей до проспекта Независимости;

по проспекту Независимости от улицы Бобруйской до площади Победы (включая круговую транспортную развязку площади Победы);

по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана.

В эти выходные в Минске проходит международный фестиваль триатлона — соревнования IRONSTAR MINSK. В воскресенье запланирован триатлон с двумя дистанциями: Ironstar (плавание — 1,9 км, велогонка — 90 км, бег — 21 км) и Olympic (плавание — 1,5 км, велогонка — 40 км, бег — 10 км). Плавательный этап пройдет на Минском море, велосипедный — по проспектам Победителей и Независимости, а беговой — по парку Победы.

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