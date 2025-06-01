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Глава МИД Украины показал, как ПВО отражает атаку РФ над его домом

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  • 1.06.2025, 10:56
  • 2,176
Глава МИД Украины показал, как ПВО отражает атаку РФ над его домом
Андрей Сибига

Сибига рассказал о «настоящем послании России».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в очередной раз обратил внимание на нежелание России договариваться о мире, выложив видео, на котором слышна работа противовоздушной обороны во время российской воздушной атаки.

На своем Х Сибига выложил короткое видео, на котором слышны взрывы и автоматная очередь.

«Послушайте звуки над моим домом – и тысячами украинских домов – этим утром. Противовоздушная оборона отражает российские удары. С прошлой ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам. Баллистические, крылатые и кассетные ракеты, а также сотни беспилотников обстреливают людей по всей стране», – написал он.

Министр подчеркнул, что Россия, несмотря на показное стремление говорить о мире, до сих пор даже не передала никому свое видение этого мира в «меморандуме», а вместо этого «начинает новые смертоносные атаки против Украины».

«В отличие от мифического «меморандума», мы четко видим и слышим настоящие «послания» России – ее ракеты и дроны», – подчеркнул Сибига.

Он в очередной раз призвал к усилению давления на Москву, потому что только после этого она «начнет серьезно относиться к миру».

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