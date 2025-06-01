Глава МИД Украины показал, как ПВО отражает атаку РФ над его домом 3 1.06.2025, 10:56

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Андрей Сибига

Сибига рассказал о «настоящем послании России».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в очередной раз обратил внимание на нежелание России договариваться о мире, выложив видео, на котором слышна работа противовоздушной обороны во время российской воздушной атаки.

На своем Х Сибига выложил короткое видео, на котором слышны взрывы и автоматная очередь.

«Послушайте звуки над моим домом – и тысячами украинских домов – этим утром. Противовоздушная оборона отражает российские удары. С прошлой ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам. Баллистические, крылатые и кассетные ракеты, а также сотни беспилотников обстреливают людей по всей стране», – написал он.

Министр подчеркнул, что Россия, несмотря на показное стремление говорить о мире, до сих пор даже не передала никому свое видение этого мира в «меморандуме», а вместо этого «начинает новые смертоносные атаки против Украины».

«В отличие от мифического «меморандума», мы четко видим и слышим настоящие «послания» России – ее ракеты и дроны», – подчеркнул Сибига.

Он в очередной раз призвал к усилению давления на Москву, потому что только после этого она «начнет серьезно относиться к миру».

Take a listen to the sounds above my home—and thousands of Ukrainian homes—this morning. Air defense is repelling Russian strikes.



Ukraine has been under massive air attack since last night, with ballistic, cruise, and cluster missiles, as well as hundreds of drones, targeting… pic.twitter.com/jp53vGu869 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 1, 2025

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