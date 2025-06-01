Глава МИД Украины показал, как ПВО отражает атаку РФ над его домом

Глава МИД Украины показал, как ПВО отражает атаку РФ над его домом3
- 1.06.2025, 10:56
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Сибига рассказал о «настоящем послании России».
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в очередной раз обратил внимание на нежелание России договариваться о мире, выложив видео, на котором слышна работа противовоздушной обороны во время российской воздушной атаки.
На своем Х Сибига выложил короткое видео, на котором слышны взрывы и автоматная очередь.
«Послушайте звуки над моим домом – и тысячами украинских домов – этим утром. Противовоздушная оборона отражает российские удары. С прошлой ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам. Баллистические, крылатые и кассетные ракеты, а также сотни беспилотников обстреливают людей по всей стране», – написал он.
Министр подчеркнул, что Россия, несмотря на показное стремление говорить о мире, до сих пор даже не передала никому свое видение этого мира в «меморандуме», а вместо этого «начинает новые смертоносные атаки против Украины».
«В отличие от мифического «меморандума», мы четко видим и слышим настоящие «послания» России – ее ракеты и дроны», – подчеркнул Сибига.
Он в очередной раз призвал к усилению давления на Москву, потому что только после этого она «начнет серьезно относиться к миру».
Take a listen to the sounds above my home—and thousands of Ukrainian homes—this morning. Air defense is repelling Russian strikes.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 1, 2025
Ukraine has been under massive air attack since last night, with ballistic, cruise, and cluster missiles, as well as hundreds of drones, targeting… pic.twitter.com/jp53vGu869