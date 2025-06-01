Держи вора 3 1.06.2025, 11:21

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Россияне крадут у белорусов историю.

Лукашенковские чиновники не устают фантазировать на тему коварного Запада, который только и делает, что ждет удобного момента, чтобы украсть у нас победу 1945 года, пишет «Салiдарнасць». Вот и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович недавно завел старую пластинку:

— Спустя 80 лет после Великой Победы как никогда встал вопрос об исторической памяти. Она стала центральным элементом стратегии Запада по переформированию сознания нашего общества, особенно молодежи.

Но это в голове Вольфовича, а мы предлагаем посмотреть на то, что происходит в реальности — кто на самом деле на наших глазах в который уже раз приватизирует ту самую победу, приписывая себе все лавры.

На днях в Минске в Национальном художественном музее открылась мультимедийная планшетная выставка «Страна побед. К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне».

И хоть официоз особо подчеркивает, что создавалась она специально для белорусской столицы, на деле это проект Государственного Русского музея из Санкт-Петербурга. Со всеми вытекающими отсюда особенностями.

«Мы посвятили эту выставку не только произведениям, связанным непосредственно с Великой Отечественной войной, блокадой Ленинграда. Мы решили, что будет правильно поговорить об истоках Победы в Великой Отечественной войне, о силе духа нашего народа-победителя и о том, что наши духовные и культурные ценности накоплены предыдущими поколениями. И победы наши — корнями в нашей тысячелетней истории», — заявила Алла Манилова, директор Государственного Русского музея

Именно так — «нашего народа-победителя», «наши победы». А чтобы никто не сомневался, гостья из Санкт-Петербурга добавила, что выставки является «тема героизма, силы духа и единения народа России в важнейших и судьбоносных исторических сражениях» — от времен Александра Невского и Петра Великого до Великой Отечественной войны.

И не оказалось в речах госпожи Маниловой места рядом с победоносным народом России не только для народов того самого коварного Запада, но и для белорусов и украинцев, грузин и казахов, армян и узбеков, и многих других народов внесших свой вклад в общую, а не исключительно русскую победу.

Это, пожалуй, как раз тот случай, когда стоит вспомнить пословицу о тех, громче всех кричит «Держи вора!»

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