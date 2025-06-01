The Spectator: Действительно ли Сербия поссорилась с Москвой 1.06.2025, 11:28

Александр Вучич

Есть две теории заговора.

Обвинения Москвы в адрес Белграда о том, что сербские оборонные предприятия продолжают поставлять боеприпасы Украине могут быть лишь частью спектакля.

Об этом пишет эксперт по Восточной Европе Марк Галеотти для The Spectator, анализируя историю о тайных поставках оружия из Сербии в Украину, озвученную Службой внешней разведки страны-агрессора России (СВР РФ).

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, если это действительно так, он отменит соответствующие контракты, однако, как отмечает Галеотти, он не выглядел столь взволнованным, как можно было бы ожидать. В Москве циркулируют две теории заговора, объясняющие это, пишет обозреватель. Согласно первой из них, все это спектакль, и российский диктатор, инсценировав ссору, Владимир Путин помогает Вучичу. Кремль понимает, что Белграду приходится вести двойную игру и что сербская экономика не может себе позволить себе сократить экспорт оружия.

Учитывая, что Вучич испортил себе репутацию в Брюсселе, совершив визит в Москву на 9 мая, это должно восстановить его авторитет в глазах европейцев, пишет Марк Галеотти.

Вторая теория утверждает, что это отражает медленное снижение влияния Николая Патрушева, бывшего секретаря Совета безопасности РФ. Частый собеседник Вучича, Патрушев был главным двигателем стратегии Москвы «сербского троянского коня», указывает обозреватель. Однако в связи с тем, что перспектива вступления Сербии в ЕС остается как никогда отдаленной, а в Украину идут сотни тысяч танковых и артиллерийских сербских снарядов, другие теперь предполагают, что нынешняя политика выгодна больше Вучичу, чем Кремлю.

Вероятно, в каждой из этих теорий есть доля правды, рассуждает Галеотти. Кроме всего прочего, есть понимание того, что Москва сильно ограничила свои возможности влияния на Балканах, и выбор стоит между Сербией (и Республикой Сербской в Боснии) или ничем. Отсюда и использование СВР РФ для ведения этой кампании — агентства, все еще близкого к Патрушеву и имеющего каналы связи с Белградом.

29 мая российская разведка заявила, что, «по поступающей к ним информации», оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине, делая это вопреки декларируемому властями страны нейтралитету. В Москве уверяют, что к этим поставкам привлечены ключевые предприятия сербского оборонного сектора, среди которых Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил в интервью газете, что его страна экспортирует боеприпасы.

«Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать ни в Украину, ни в Россию, но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и так далее. Что они с ними делают — это их дело», — сказал он.

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