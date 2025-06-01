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Какие имена чаще всего дают детям в Беларуси?

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  • 1.06.2025, 11:37
  • 1,002
Какие имена чаще всего дают детям в Беларуси?

Опубликован рейтинг.

В Международный день защиты детей белорусский статистический комитет дал статистику по самым популярным именам детей в Беларуси.

Не будем держать интригу: девочек чаще всего называют Анна, Ева и София, а мальчиков – Михаил, Матвей и Тимофей.

Также Белстат сообщил, что в Беларуси на 1 января 2025 года проживало более 1,764 млн детей, а это 19,4% от всего населения страны.

81,2% детей проживает в городской местности и 18,8% – в сельской. На 1 тысячу мальчиков приходится 950 девочек.

Топ-5 детских имен в Беларуси за последние годы не сильно изменился. Мальчикам чаще всего давали такие имена, как Михаил, Матвей, Тимофей, Артем, Марк. А девочек чаще всего называли София, Ева, Анна, Мария, Алиса.

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