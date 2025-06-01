Французская команда впервые с 1993-го победила в Лиге чемпионов
- 1.06.2025, 11:52
Тогда французы тоже обыграли команду из Милана в финале.
ПСЖ победил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов 2024/25, пишет «Трибуна».
Таким образом, парижане стали первым французским клубом из сезона 1992/93, побеждавшим в Лиге чемпионов. Тогда «Марсель» под руководством Раймона Гуталса обыграл другую миланскую команду – «Милан» Фабио Капелло (1:0).
Кроме этих двух побед, команды из Лиги 1 больше никогда не побеждали в Лиге чемпионов или Кубке европейских чемпионов.