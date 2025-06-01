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Французская команда впервые с 1993-го победила в Лиге чемпионов

  • 1.06.2025, 11:52
Французская команда впервые с 1993-го победила в Лиге чемпионов
Фото: Getty Images

Тогда французы тоже обыграли команду из Милана в финале.

ПСЖ победил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов 2024/25, пишет «Трибуна».

Таким образом, парижане стали первым французским клубом из сезона 1992/93, побеждавшим в Лиге чемпионов. Тогда «Марсель» под руководством Раймона Гуталса обыграл другую миланскую команду – «Милан» Фабио Капелло (1:0).

Кроме этих двух побед, команды из Лиги 1 больше никогда не побеждали в Лиге чемпионов или Кубке европейских чемпионов.

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