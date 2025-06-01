Остановить Путина
- Гарри Каспаров
- 1.06.2025, 11:54
Агрессора провоцируют трусость и желание договориться.
Остановить Путина от провокаций в странах Балтии может только понимание того, что это закончится для него катастрофой. Но для того, чтобы это понимание появилось, необходимо продемонстрировать политическую волю и готовность к военному столкновению. Я много раз говорил о том, что объединенные силы северо-восточного фланга НАТО способны нанести Путину непоправимый ущерб. Было бы желание.
Требуется четкая фиксация того, что определенное количество стран Европы в случае провокации дадут отпор агрессору — включая нанесение ударов по его территории. Финны с эстонцами уничтожат Балтийский флот в один момент. Также совершенно ясно, что если Польша захочет взять Калининград, то она это сделает — он окружен со всех сторон.
Если зафиксировать простую позицию, что любая провокация вызовет немедленный военный отпор с нанесением агрессору непоправимого ущерба, то все разговоры про Сувалкский коридор и Нарву быстро закончатся. Просто не будет такой темы — потому что соотношение сил очевидно.
Агрессора провоцирует не сила, а импотенция. Его провоцируют трусость и желание договориться. Для агрессора это прямая мотивация попробовать. Бандит, а путинское государство — это классический бандит, — будет действовать вседозволенно, пока чувствует себя в безопасности. Пора эту зону безопасности ликвидировать.
Гарри Каспаров, Telegram