Остановить Путина Гарри Каспаров

1.06.2025, 11:54

Гарри Каспаров

Агрессора провоцируют трусость и желание договориться.

Остановить Путина от провокаций в странах Балтии может только понимание того, что это закончится для него катастрофой. Но для того, чтобы это понимание появилось, необходимо продемонстрировать политическую волю и готовность к военному столкновению. Я много раз говорил о том, что объединенные силы северо-восточного фланга НАТО способны нанести Путину непоправимый ущерб. Было бы желание.

Требуется четкая фиксация того, что определенное количество стран Европы в случае провокации дадут отпор агрессору — включая нанесение ударов по его территории. Финны с эстонцами уничтожат Балтийский флот в один момент. Также совершенно ясно, что если Польша захочет взять Калининград, то она это сделает — он окружен со всех сторон.

Если зафиксировать простую позицию, что любая провокация вызовет немедленный военный отпор с нанесением агрессору непоправимого ущерба, то все разговоры про Сувалкский коридор и Нарву быстро закончатся. Просто не будет такой темы — потому что соотношение сил очевидно.

Агрессора провоцирует не сила, а импотенция. Его провоцируют трусость и желание договориться. Для агрессора это прямая мотивация попробовать. Бандит, а путинское государство — это классический бандит, — будет действовать вседозволенно, пока чувствует себя в безопасности. Пора эту зону безопасности ликвидировать.

Гарри Каспаров, Telegram

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