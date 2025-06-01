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«Аисты не заведутся?»

  • 1.06.2025, 12:14
«Аисты не заведутся?»

Белорус предложил садить огурцы «на велосипедные колеса».

Белорусский тиктокер поделился с подписчиками «инновационным» методом выращивания огурцов — «на колеса велосипеда». Его юмористическое видео не только показало процесс, но и вызвало веселую реакцию у комментаторов, пишет Telegraf.

В самом видео сначала мужчина, участвующий в съемке, готовит круглую лунку, используя обод от велосипедного колеса как трафарет. Затем в эту лунку высаживаются семена огурцов, а сверху на землю кладется тот самый обод. «И ждем», — сказал автор видео.

В следующем кадре такой же велосипедный обод оказывается закрепленным горизонтально на вершине высокого деревянного столба, вкопанного в землю.

@reutson Саджаем гуркі на колы #огурцы #садогород #дача #домвдеревне #рассада ♬ оригинальный звук - Max

«Вот что должно получиться. Когда огурцы подрастут, тут натягиваются веревочки, и огурцы тянутся вверх к колесу», — пояснил тиктокер свою задумку.

Подписчики с юмором отреагировали на такую конструкцию. «А аисты не заведутся?» — поинтересовался один из них, намекая на схожесть сооружения с гнездом.

Другой комментатор, также оценив неожиданный переход, спросил: «За сколько часов вырастает велосипедное колесо до такой высоты?»

Некоторые пользователи оценили «разработку» и даже предрекли ей «премию». Кто-то в шутку поблагодарил за идею, отметив, что «как раз еще огурцы не посадил».

А другие уже ждут продолжения: «Отлично, ждем помидоры на раме от велосипеда», — написал один из фолловеров.

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