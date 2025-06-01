CNN: Трампа перестали бояться 10 1.06.2025, 12:23

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Мировые лидеры решили, что президент США не так силен, как он думает.

Президент США Дональд Трамп был полностью уверен в своем личном всемогуществе, и в том, что способен изменить мир. Он хвастался тем, что его «очень хорошие отношения» с Владимиром Путиным или Си Цзиньпином волшебным образом решат глубокие геополитические и экономические проблемы между мировыми державами. Однако похоже, у него это получается не очень хорошо, так как мировые лидеры не испытывают перед ним страха, пишет CNN.

«Трамп может запугивать технологических титанов, заставляя их придерживаться своей линии, и использовать государственную власть, пытаясь нагнуть такие институты, как Гарвардский университет и судьи, но некоторых мировых лидеров запугать сложнее», — говорится в статье.

Так, российский лидер Владимир Путин игнорирует усилия США по прекращению войны в Украине, фактически унижая его. Российские СМИ теперь изображают Трампа как обычного болтуна, заявления которого никогда не приводят к каким-либо последствиям.

Трамп также думал, что сможет подчинить своей воле Китай, столкнув лидера Си Цзиньпина в торговой войне. Однако авторитарный Пекин явно не собирается склониться перед президентом США. И, как и в случае с Китаем, Трамп также отступил в своей тарифной войне с Европейским союзом. Трамп также нет смог поладить с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в вопросе конфликта в Газе, пишет CNN:

«Мировые лидеры преследуют свои собственные национальные интересы, которые существуют в параллельной реальности от устремлений американских президентов. Большинство из них не восприимчивы к личным призывам, не требующим отдачи. И после того, как Трамп попытался унизить в Овальном кабинете президента Украины Владимира Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосу, притягательность Белого дома ослабевает».

Популизм Трампа «Америка прежде всего» основывается на предпосылке, что США десятилетиями обкрадывали, не учитывая тот факт, что их союзы сделали их самой могущественной страной в истории планеты. Теперь, изображая из себя силовика, которому все должны подчиняться, он разрушает мягкую силу США — способность убеждать — своей воинственностью.

«Первые четыре месяца президентства Трампа с его тарифными угрозами, предупреждениями о территориальной экспансии США в Канаде и Гренландии и уничтожением глобальных программ гуманитарной помощи показывают, что остальной мир получает право голоса в отношении того, что происходит. Пока что лидеры Китая, России, Израиля, Европы и Канады, похоже, решили, что Трамп не так силен, как он думает, что нет цены за то, чтобы бросить ему вызов, или что их собственная внутренняя политика делает сопротивление обязательным», — подытоживает издание.

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