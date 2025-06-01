СНБО Украины о подрывах мостов в РФ: Брянско-курский сахар 9 1.06.2025, 12:34

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Россия пошла на провокацию в преддверии переговоров?

Обвалы мостов в Брянской и Курской областях страны-агрессора РФ, в результате которых погибли люди, могут быть в интересах Кремля. Об этом 1 июня заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram.

«Эти события происходят за два дня до переговоров в Стамбуле относительно прекращения огня. При этом Москва не передала ни одного меморандума с предложениями и направляет туда делегацию без полномочий. Создается впечатление, что Кремль готовит почву для срыва переговоров с имиджевой атакой на Украину в международном медиаполе. Снова появляется соблазн показать нас страной-террористом, чтобы избежать диалога и продолжить летнее наступление, которое уже началось в Сумской области, в Запорожской области, продолжается на востоке», – написал он.

Коваленко назвал эти события «брянско-курским сахаром», перефразировав выражение «рязанский сахар», которое используется для обозначения ряда терактов в РФ в 1999 году. Он отметил, что Россия не в первый раз использует подрывы под чужим прапором.

«В 1999-м теракты в Рязани стали стартовой площадкой для [нелегитимного президента РФ Владимира] Путина. Вероятно, к старой тактике возвращаются снова. На этот раз не для внутренней мобилизации, а для международной манипуляции», – отметил глава ЦПД.

Он подчеркнул, что у Украины нет никакого мотива срывать предстоящие переговоры в Стамбуле, а наоборот, она давно согласилась на прекращение огня.

«Рельсовая война в стиле Второй мировой – это аргумент для российской пропаганды, а не инструмент нашей политики», – подытожил Коваленко.

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