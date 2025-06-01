Очнитесь уже 1 Андрей Волна

1.06.2025, 12:59

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Андрей Волна

Фото: DELFI

Хватит этих бесконечных «двух недель» форы Путину.

Оставь надежду, всяк сюда входящий (С).

Хочется сказать «всяк, туда, в Стамбул, входящий»… Но переписывать Данте как-то не к лицу. Даже мне.

Это я о завтрашних переговорах («переговорах»), если что. Глядя из Киева.

Все видят, как Россия буквально издевается и над Европой, и над Трампом. Над Украиной? Нет. Тут не получалось и не получается. Поэтому Украину Россия убивает. Стирает в пыль города и села вместе с жителями возле линии фронта. Убивает и запугивает тех, кто в тылу. Хотя у Украины нет или почти нет тыла.

Сегодняшней ночью бомбили многие города. Наверное, более всего Житомир. Да и в Киеве погрохатывает. Отбоя тревоги нет с 01:43 этой ночи.

Если же говорить об интересном (если в данной ситуации уместен сей термин), то забавно наблюдать тихую, но активную возню двух групп – Тихоновой (это одна из «тех женщин»), Дмитриева и Мединского с одной стороны, и «старой гвардии» в лице Лаврова, Чемезова и умело спрятавшегося за их спинами Сечина – с другой.

Как мне кажется, «молодежь» (при этом все они конченные подонки) хочет буквально заманить Трампа «в сделку» (мы видели, – через Стива Уиткоффа), обещая ему все эти вместе взятые шельфы, трубы и прочие ништяки. Нет, не ради Украины. А ради своего светлого будущего. Чтобы было где наслаждаться наворованным. Как и было до того, пока «папа» не ox**л.

С другой стороны, старперы считают, что Трампа надо не ублажать, а дожимать. Дожимать, основываясь на… А вот тут не знаю. Конспирология. Но учитывая поведение 47-го, возможно все.

А Путин болтается между двумя этими группами, посылая лучи поддержки и оказываясь то на одной, то на другой стороне. Впрочем, это все в его стиле на 100%. За 25 лет изучили.

Думаю, что толку не будет и «прорывов» мы вряд ли увидим.

Но Украина принимает участие. Пытаясь поймать и малейший шанс, и малейшую надежду.

Но главное, думаю, чтобы не дать возможности оппонентам заорать: Ну вот видите! Украина не хочет прекращения огня!

А города и села в это время бомбят и бомбят.

Ну а в Америке и в Европе – очнитесь уже. Хватит этих бесконечных «двух недель» форы путину.

На фото из сети Сечин, если что. Ему 64 года.

Андрей Волна, «Фейсбук»

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