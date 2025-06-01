Украинские киберспортсмены отказались играть с белорусами 3 1.06.2025, 13:12

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Сборная страны выступила с заявлением.

Сборные команды Украины в нескольких дисциплинах отказались от участия в чемпионате мира по киберспорту из-за участия белорусов, которые будут выступать под официальным флагом.

Украинцы не будут принимать участие в соревнованиях по Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (женщины) и PUBG Mobile, сообщает «Еврорадио».

«Мы неоднократно обращались к Международной федерации киберспорта с призывом применять принцип нейтрального статуса к представителям стран, связанных с вооруженной агрессией против Украины, однако на данном этапе компромисса достигнуто не было», — говорится в официальном заявлении федерации киберспорта Украины.

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