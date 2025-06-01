Великобритания решила купить у США дополнительные ядерные истребители 1.06.2025, 13:14

Лондон ведет переговоры о покупке F-35A.

Великобритания начала переговоры с США о покупке истребителей F-35A, способных нести термоядерные бомбы B61-12, сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников. По их словам, решение было принято из-за растущей угрозы со стороны России. Инициативу одобрил премьер-министр Кир Стармер. Покупка истребителей станет самым значительным изменением в системе ядерного сдерживания Великобритании со времен холодной войны

Ранее Лондон заказал у США 48 истребителей F-35B для двух авианосцев королевских ВМС. 47 из них уже были получены. Истребители-невидимки F-35A Lightning имеют бóльшую дальность — 1400 км. Они станут вторым компонентом системы ядерного сдерживания. Их могут применять в ситуациях, не предусматривающих полномасштабной войны, а также разворачивать непосредственно на поле боя — такой возможности сейчас у Британии нет. F-35A частично заменят уступающие по характеристикам европейские истребители Eurofighter Typhoon. Королевские ВВС планируют списать 49 таких самолетов.

Министр обороны Джон Хили отказался комментировать переговоры о покупке F-35A, но признал, что Британия должна адаптироваться к «новой эре угроз». «Мир определенно становится опаснее. Ядерные риски растут. И мы впервые со времен окончания холодной войны сталкиваемся с реальными угрозами межгосударственного конфликта», — отметил он.

Британское ядерное оружие размещается на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard. В декабре также сообщалось о планах США в ближайшие несколько лет разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк.

Помимо расширения ядерного арсенала, правительство Британии инвестирует 6 млрд фунтов стерлингов ($8,1 млрд) в создание и закупку боеприпасов. 1,5 млрд из этой суммы будет потрачено на строительство шести новых военных заводов, которые обеспечат 1000 рабочих мест. Также Королевский флот хочет увеличить количество эсминцев и фрегатов с 14 до 25.

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