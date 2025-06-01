Белорус рассказал, как слетал в Штаты с «паспортом иностранца»
- 1.06.2025, 13:28
И поделился советами.
Еще один белорус поделился с телеграм-каналом Dzik Pic позитивной историей путешествия с польским проездным документом. Наш соотечественник получил в него визы в США для себя и ребенка и без проблем слетал за океан.
— Удалось получить в документ подружи B1/B2 визу в США для взрослого и ребенка — в посольстве в Кракове. В самом посольстве документ ни у кого вопросов не вызвал, консул был в курсе, что это за документ и почему белорусы приходят с таким. Паспорт РБ показать не просили, — рассказал Dzik Pic наш соотечественник.
Он говорит, что после получения визы на всякий случай написал запрос и в Погранично-таможенную службу США, чтобы иметь подтверждение, что его пропустят. Там ответили, что с таким документом можно приезжать вплоть до окончания его срока действия.
— Также писал в саппорт авиакомпаний United и Lufthansa, плюс даже подъехал на стойку регистрации за пару дней до вылета, чтобы убедиться, что проблем не будет. Они ответили, что если есть виза, то все будет ок. Так и получилось. Ни на посадке, ни на дальнейших контролях ни у кого документ не вызвал вопросов, и мы успешно въехали в США.
На обратном пути в Германии на пограничном контроле вопросов тоже не возникло. Собеседник добавил, что в Польше имеет временный вид на жительство.
— Это было в этом году, уже при Трампе, да.
Также читатель привел законодательные акты США, согласно которым «паспорт» для целей получения визы и въезда не обязательно равен «national passport»: это INA 101(a)(30) и 22 CFR 41.104(a).
Белорусы делятся разными историями путешествий с польским проездным документом (dokument podróży), который они получают взамен просроченного белорусского паспорта. У кого-то получается улететь в страну назначения без проблем, но часты случаи, когда пустить в самолет отказываются.
Один из успешных путешественников поделился своими лайфхаками:
Перед поездкой в страну написать имейл в консульство с запросом, одобряют ли они путешествие с таким набором документов. Распечатать эту переписку и иметь при себе.
Позвонить или написать в авиакомпанию с уточнением, пустят ли на борт с этим набором документов.
Перед вылетом подойти на стойку регистрации еще до начала посадки. Так можно будет выяснить все детали, показать все документы и подтверждения.