Белорус рассказал, как слетал в Штаты с «паспортом иностранца» 1.06.2025, 13:28

И поделился советами.

Еще один белорус поделился с телеграм-каналом Dzik Pic позитивной историей путешествия с польским проездным документом. Наш соотечественник получил в него визы в США для себя и ребенка и без проблем слетал за океан.

— Удалось получить в документ подружи B1/B2 визу в США для взрослого и ребенка — в посольстве в Кракове. В самом посольстве документ ни у кого вопросов не вызвал, консул был в курсе, что это за документ и почему белорусы приходят с таким. Паспорт РБ показать не просили, — рассказал Dzik Pic наш соотечественник.

Он говорит, что после получения визы на всякий случай написал запрос и в Погранично-таможенную службу США, чтобы иметь подтверждение, что его пропустят. Там ответили, что с таким документом можно приезжать вплоть до окончания его срока действия.

— Также писал в саппорт авиакомпаний United и Lufthansa, плюс даже подъехал на стойку регистрации за пару дней до вылета, чтобы убедиться, что проблем не будет. Они ответили, что если есть виза, то все будет ок. Так и получилось. Ни на посадке, ни на дальнейших контролях ни у кого документ не вызвал вопросов, и мы успешно въехали в США.

На обратном пути в Германии на пограничном контроле вопросов тоже не возникло. Собеседник добавил, что в Польше имеет временный вид на жительство.

— Это было в этом году, уже при Трампе, да.

Также читатель привел законодательные акты США, согласно которым «паспорт» для целей получения визы и въезда не обязательно равен «national passport»: это INA 101(a)(30) и 22 CFR 41.104(a).

Белорусы делятся разными историями путешествий с польским проездным документом (dokument podróży), который они получают взамен просроченного белорусского паспорта. У кого-то получается улететь в страну назначения без проблем, но часты случаи, когда пустить в самолет отказываются.

Один из успешных путешественников поделился своими лайфхаками:

Перед поездкой в страну написать имейл в консульство с запросом, одобряют ли они путешествие с таким набором документов. Распечатать эту переписку и иметь при себе.

Позвонить или написать в авиакомпанию с уточнением, пустят ли на борт с этим набором документов.

Перед вылетом подойти на стойку регистрации еще до начала посадки. Так можно будет выяснить все детали, показать все документы и подтверждения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com