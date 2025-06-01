Ученые призвали радикально ограничить употребление алкоголя 3 1.06.2025, 13:44

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Данные, которые могут вас удивить.

Один бокал вина может показаться безобидным, даже успокаивающим после долгого дня. Но ученые считают, что даже такая небольшая его порция может принести с собой целый ворох проблем. Более того, рекомендованное ими ограничение по его употреблению в год вовсе может удивить многих.

Об этом пишет DailyMail.

По словам профессора Дэвида Натта, нейропсихофармаколога из Имперского колледжа Лондона, даже один бокал вина может уже превышать то количество, которое человеческий организм может безопасно переносить за весь год. Он утверждает, что если бы алкоголь был введен сегодня, он, вероятно, не соответствовал бы современным стандартам безопасности пищевых продуктов из-за своей токсичности.

Профессор Натт подчеркнул, что, согласно токсикологическим оценкам, максимальное рекомендуемое количество алкоголя, которое любой человек может потреблять в течение года, составляет один большой бокал вина. Он также отметил, что алкоголь является причиной большего числа смертей во всем мире, чем любой другой наркотик, за исключением табака. Несмотря на его давнее присутствие в культуре, он поставил под сомнение, был бы алкоголь одобрен в соответствии с действующими нормами безопасности, появись он недавно.

Эта точка зрения совпадает с результатами всестороннего исследования 2018 года, опубликованного в журнале The Lancet, в котором был сделан вывод, что безопасного и тем более полезного уровня потребления алкоголя не существует. Исследование показало, что даже умеренное употребление алкоголя увеличивает риск различных проблем со здоровьем, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания. В исследовании были проанализированы данные из 195 стран и установлено, что в 2016 году алкоголь был седьмым по значимости фактором риска преждевременной смерти и инвалидности.

Профессор Натт также участвовал в разработке альтернатив алкоголю, которые призваны воспроизвести его социальные и расслабляющие эффекты без связанных с ним рисков для здоровья. Одной из таких разработок является Alcarelle, синтетическое соединение, предназначенное для имитации положительных аспектов потребления алкоголя при одновременном устранении его токсичности. Хотя Alcarelle все еще проходит испытания, он представляет собой потенциальный момент сдвига в подходе общества к рекреационным веществам.

Некоторые исследования указывали на потенциальные преимущества умеренного употребления алкоголя, особенно в отношении здоровья сердца, но эти выводы все чаще подвергаются сомнению и опровергаются. Недавние научные работы выяснили, что любые потенциальные преимущества перевешиваются рисками, особенно в отношении рака. Всемирная организация здравоохранения также заявила, что никакое количество алкоголя не является безопасным для здоровья.

В свете этих выводов меняются и рекомендации в области общественного здравоохранения. Например, главные медицинские инспекторы Великобритании рекомендуют мужчинам и женщинам не употреблять более 14 единиц алкоголя (140 грамм) в неделю, распределив их на несколько дней. Однако с появлением новых данных, свидетельствующих о том, что даже небольшое его потребление сопряжено с рисками, людям рекомендуется более критически оценивать свои привычки в отношении алкоголя.

По мере того как исследования продолжают проливать свет на влияние алкоголя на здоровье, как отдельные люди, так и политики сталкиваются с проблемой поиска баланса между культурными традициями, научными данными и здоровьем. Разработка более безопасных альтернатив и обновление рекомендаций могут сыграть решающую роль в формировании будущих моделей потребления.

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