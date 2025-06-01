Лукашенко нарывается на ответ ВСУ
- 1.06.2025, 14:01
В Беларуси начались работы по строительству российского завода дронов.
Запуск строительства белорусско-российского предприятия для производства дронов уже готовится, сообщил ТАСС провластный аналитик, генерал-майор запаса Игорь Король.
«Я думаю, что уже в ближайшее время мы узнаем какие-то новости по этому вопросу», – заявил он в ответ на вопрос агентства.
В конце апреля на встрече с Лукашенко российский лидер Владимир Путин также упоминал готовность РФ заложить совместную «лабораторию по беспилотникам».
Отметим, ряд экспертов заявлял о том, что российский завод на территории Беларуси станет законной целью для Вооруженный сил Украины.