Лукашенко нарывается на ответ ВСУ 1.06.2025, 14:01

В Беларуси начались работы по строительству российского завода дронов.

Запуск строительства белорусско-российского предприятия для производства дронов уже готовится, сообщил ТАСС провластный аналитик, генерал-майор запаса Игорь Король.

«Я думаю, что уже в ближайшее время мы узнаем какие-то новости по этому вопросу», – заявил он в ответ на вопрос агентства.

В конце апреля на встрече с Лукашенко российский лидер Владимир Путин также упоминал готовность РФ заложить совместную «лабораторию по беспилотникам».

Отметим, ряд экспертов заявлял о том, что российский завод на территории Беларуси станет законной целью для Вооруженный сил Украины.

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