Министр обороны Британии обратился с посланием к Москве 2 1.06.2025, 14:18

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Джон Гили

Лондон готов воевать.

Оборонный осмотр Великобритании пошлет «послание Москве» о готовности страны воевать, если это будет необходимо. Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили в интервью BBC.

Такое заявление прозвучало после того, как правительство страны объявило, что потратит 1,5 млрд фунтов стерлингов на строительство по меньшей мере шести новых оборонных заводов и создаст 1800 рабочих мест по всей Великобритании.

В BBC подчеркнули, что в стратегическом оборонном осмотре, который будет обнародован в понедельник, сделают вывод о том, что Британия стоит перед «новой эпохой угроз» и будет предупреждена о «непосредственной и неотложной» опасности со стороны РФ и других стран, в том числе Китая.

По словам Гили, осмотр определит «новые крупные инвестиции в нашу национальную безопасность» и пошлет мощный сигнал вражеским странам.

Также министр обороны во время своего визита на завод в Стивенейджи, где собирают ракеты Storm Shadow, отметил, что правительство поддержит закупку до семи тысяч единиц оружия большой дальности отечественного производства.

В Минобороны страны добавили, что благодаря новому финансированию расходы Великобритании на боеприпасы достигнут 6 млрд фунтов стерлингов.

«Шесть миллиардов в течение следующих пяти лет на таких заводах, как этот, которые позволят нам не только производить боеприпасы, которыми мы оснастим наши войска в будущем, но и создавать рабочие места в каждой части Великобритании - 1800 новых рабочих мест в каждой стране Соединенного Королевства», - заверил Гили.

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