Беларусь исключена из попечительского совета немецкого фонда «Память, ответственность и будущее» 1.06.2025, 14:25

Поправки в соответствующий закон утвердили депутаты Бундестага.

Беларусь и Россия исключены из попечительского совета немецкого благотворительного фонда «Память, ответственность и будущее» (EVZ), сообщил 1 июня посол Украины в Германии Алексей Макеев.

По его словам, которые приводит издание «Немецкая волна», такое решение было принято 24 марта 2025 года, после того как поправки в соответствующий закон утвердили депутаты Бундестага.

«Новые нормы позволяют приостановить членство в случае, если оно противоречит целям фонда или несет репутационные риски или риски безопасности. В итоге членство РФ и Беларуси приостановлено как минимум до августа 2028 года», — отметил Макеев.

По словам дипломата, «это не просто символическое решение»: «Мы переживаем тектонические изменения в немецкой парадигме исторической памяти. Это еще один шаг к восстановлению исторической правды».

В попечительский совет фонда входят представители Германии, Израиля, Польши, США, Украины, Чехии, а также Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организации по миграции.

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