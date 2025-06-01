Беларусь исключена из попечительского совета немецкого фонда «Память, ответственность и будущее»
- 1.06.2025, 14:25
Поправки в соответствующий закон утвердили депутаты Бундестага.
Беларусь и Россия исключены из попечительского совета немецкого благотворительного фонда «Память, ответственность и будущее» (EVZ), сообщил 1 июня посол Украины в Германии Алексей Макеев.
По его словам, которые приводит издание «Немецкая волна», такое решение было принято 24 марта 2025 года, после того как поправки в соответствующий закон утвердили депутаты Бундестага.
«Новые нормы позволяют приостановить членство в случае, если оно противоречит целям фонда или несет репутационные риски или риски безопасности. В итоге членство РФ и Беларуси приостановлено как минимум до августа 2028 года», — отметил Макеев.
По словам дипломата, «это не просто символическое решение»: «Мы переживаем тектонические изменения в немецкой парадигме исторической памяти. Это еще один шаг к восстановлению исторической правды».
В попечительский совет фонда входят представители Германии, Израиля, Польши, США, Украины, Чехии, а также Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организации по миграции.