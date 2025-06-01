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На президентских выборах в Польше зафиксирована огромная явка

  • 1.06.2025, 14:45
  • 3,204
На президентских выборах в Польше зафиксирована огромная явка
Фото: Getty Images

На 4% больше, чем в первом туре.

В Польше начался второй тур президентских выборов, в котором сошлись кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и поддерживаемый «Правом и справедливостью» Кароль Навроцкий. Центральная избирательная комиссия приводит первые цифры по явке.

К 12 часам по местному времени явка составила 24,83 процента. Это на 4% больше, чем в первом туре.

Из провинциальных городов самая высокая явка — в Люблине, а самая низкая — в Гданьске.

Отметим, в первом туре выборов, который завершился 18 мая, Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, а Кароль Навроцкий 29,54%. Согласно опросам, оба кандидата имеют равные шансы на победу. Результат могут определить несколько десятков тысяч голосов.

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