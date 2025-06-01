закрыть
1 июня 2025, воскресенье, 16:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СК РФ удалил со своего Telegram-канала упоминание о подрыве мостов

3
  • 1.06.2025, 15:08
  • 2,976
СК РФ удалил со своего Telegram-канала упоминание о подрыве мостов
Фото: Reuters

Также исчезло слово «теракт».

Следственный комитет РФ удалил со своего канала в Telegram сообщения, в котором причиной падения мостов в Брянской и Курской областях называли подрывы.

На это обратили внимание журналисты «Настоящего времени».

Ранее Следственный комитет писал, что мост в Брянской области обрушился в результате подрыва.

Теперь же в сообщении идет речь только об «обрушении» моста в Брянской области и «повреждении» моста в Курской области, с которого упал железнодорожный поезд.

Также теперь в сообщении не указано, по какой статье расследуют эти инциденты. Ранее в Следственном дело квалифицировали как теракт.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Европа отвечает Путину и Трампу
Европа отвечает Путину и Трампу Роман Бессмертный
Не пойми кто в «алкоголичке»
Не пойми кто в «алкоголичке» Ирина Халип
Как разрушить замысел Кремля
Как разрушить замысел Кремля Иван Яковина