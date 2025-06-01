СК РФ удалил со своего Telegram-канала упоминание о подрыве мостов 3 1.06.2025, 15:08

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Фото: Reuters

Также исчезло слово «теракт».

Следственный комитет РФ удалил со своего канала в Telegram сообщения, в котором причиной падения мостов в Брянской и Курской областях называли подрывы.

На это обратили внимание журналисты «Настоящего времени».

Ранее Следственный комитет писал, что мост в Брянской области обрушился в результате подрыва.

Теперь же в сообщении идет речь только об «обрушении» моста в Брянской области и «повреждении» моста в Курской области, с которого упал железнодорожный поезд.

Также теперь в сообщении не указано, по какой статье расследуют эти инциденты. Ранее в Следственном дело квалифицировали как теракт.

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