СК РФ удалил со своего Telegram-канала упоминание о подрыве мостов

СК РФ удалил со своего Telegram-канала упоминание о подрыве мостов3
- 1.06.2025, 15:08
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Также исчезло слово «теракт».
Следственный комитет РФ удалил со своего канала в Telegram сообщения, в котором причиной падения мостов в Брянской и Курской областях называли подрывы.
На это обратили внимание журналисты «Настоящего времени».
Ранее Следственный комитет писал, что мост в Брянской области обрушился в результате подрыва.
Теперь же в сообщении идет речь только об «обрушении» моста в Брянской области и «повреждении» моста в Курской области, с которого упал железнодорожный поезд.
Также теперь в сообщении не указано, по какой статье расследуют эти инциденты. Ранее в Следственном дело квалифицировали как теракт.