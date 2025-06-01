Украинские дроны впервые атаковали Сибирь

Украинские дроны впервые атаковали Сибирь4
- 1.06.2025, 15:25
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Черный день для российской авиации.
В Иркутской области РФ беспилотники атаковали военную часть в поселке Средний, сообщил губернатор Игорь Кобзев.
«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура», – написал Кобзев, которого цитирует телеграм-канал ASTRA.
Это первая атака дронов на Сибирь, отмечается в публикации.
Напомним, Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны СБУ уже поразили более 40 самолетов, каждую ночь атакующих украинские города.