До +27°С ожидается в Беларуси 2 июня
- 1.06.2025, 15:42
Пройдут дожди.
В республике 2 июня ожидаются дожди, грозы и от 18 до 27 градусов выше нуля в дневное время. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью в республике прогнозируется переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями.
Ночью по западу страны, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами будет наблюдаться слабый туман.
Ветер ночью будет неустойчивым слабым, днем — юго-восточным с переходом на западный умеренный. При грозах может стать порывистым.
Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 7 до плюс 13 градусов, по западу может достигать 17 градусов выше нуля. Днем в северной части республики прогнозируется до 18 градусов тепла, а на юге воздух прогреется до плюс 27 градусов.