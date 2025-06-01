«Мисс мира – 2025» выбрали в Индии 1.06.2025, 16:07

Кто победил?

Выбрана самая красивая девушка планеты.

Конкурс прошел в индийском городе Хайдарабад. В этот раз на получение титула претендовали 108 участниц.

Но победительница всегда одна – и это 21-летняя модель Опал Сучата Чуангсри из Таиланда. Кстати, впервые представительница этой азиатской страны достигла таких высот на конкурсе.

Корону ей вручила прошлогодняя обладательница титула Кристина Пышкова из Чехии.

Опал Сучата представляла Таиланд на «Мисс Вселенная – 2024». Тогда в конкурсе участвовали 125 девушек со всего мира. Таиландка смогла занять третье место, то есть стала «Второй вице-мисс Вселенная».

Однако ее лишили этого титула, так как она решила участвовать в "Мисс Мира" ранее, чем через год после его получения.

Головокружительный успех девушки в конкурсах красоты на родине и не только, возможно, отчасти объясняется ее ростом – 180 см.

Для европейских красавиц ничего особенного в таких параметрах нет, однако средний рост женщин в Таиланде составляет 157 см, а мужчин – 168 см.

Девушка учится на факультете международных отношений и мечтает однажды стать послом. Ей нравится заниматься волонтерской деятельностью в организациях, помогающих больным раком груди. Опал поддерживает и вдохновляет пациенток и очень гордится своим трудом.

Конкурс «Мисс мира» второй раз подряд принимает Индия. Год назад церемония проходила в Мумбаи, а теперь – в Хайдарабаде. Участниц в этот раз оказалось чуть меньше обычного.

У «Мисс Танзании» попросту не хватило средств на поездку, главная красавица Словакии осталась на родине из-за учебы (ее заменили другой), а девушка из Южной Кореи ухитрилась получить травму прямо перед конкурсом.

Самая нелепая история произошла с участницей из Болгарии: она по ошибке участвовала не в том национальном конкурсе, поэтому ее титул не признали.

К слову, второе место досталось самой красивой девушке Эфиопии Хассет Дрееж Адмассу. Третьей стала участница из Польши Майя Клайда. Четвертое место заняла представительница Мартиники Аурель Хоаким.

Корона победительницы изготовлена из белого золота весом 18 каратов, украшена 1770 мелкими бриллиантами и огромным сапфиром весом 175,49 карата.

По замыслу создателей, корона «Мисс мира» символизирует мир, верность и мудрость. Ее стоимость оценивается почти в $250 тыс.

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