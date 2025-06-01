Командующий сухопутными войсками ВСУ подал в отставку 2 1.06.2025, 16:44

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Причиной стал удар РФ по 239-му полигону ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый подал в отставку. Причиной стал удар РФ по 239-му полигону ВСУ, написал он в своем телеграм-канале.

«Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины… Как командующий я не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, – живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, – умирает изнутри».

Сухопутные войска ВСУ ранее сообщили, что под ракетный удар попало расположение одного из учебных подразделений, погибли 12 человек и еще 60 пострадали.

Командование Сухопутных войск создало специальную комиссию и назначило служебное расследование.

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