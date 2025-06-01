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Юрий Бутусов: Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории

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  • Юрий Бутусов
  • 1.06.2025, 16:59
  • 8,124
Юрий Бутусов: Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории

Операция такого масштаба не имеет аналогов в мире.

Впервые в мировой истории основные силы стратегической авиации — носители ядерного оружия — были разгромлены прямо на своих базах групповым ударом дронов. Выдающаяся диверсионная операция Службы безопасности Украины войдет во все учебники военной истории, поскольку это поражение России — одно из самых дорогостоящих по последствиям и по стоимости потерь, серьёзно уменьшающее количество стратегических ядерных сил РФ.

На данный момент, согласно данным наших источников, зафиксировано поражение 41 самолёта стратегической и военно-транспортной авиации ВС РФ на четырёх базах. Часть дронов атаковала с автосопровождением целей, результаты их ударов будут определены с помощью спутниковых снимков.

Группа агентов СБУ ввезла на территорию РФ 150 малых ударных дронов и 300 боеприпасов.

116 дронов были подняты в воздух.

Управление дронами осуществлялось через российские телекоммуникационные сети с применением автосопровождения.

Несколько мобильных точек запуска на территории РФ были расположены возле баз российской стратегической авиации.

Дроны атаковали с близкого расстояния днём — в глубоком тылу противника. Авиабазы были прикрыты значительными силами ПВО — зенитно-ракетными системами, системами РЭБ, дежурными патрулями со стрелковым оружием. Но россияне ожидали ночные удары тяжёлыми крупными ударными дронами, хорошо заметными в воздухе, и не ожидали атаки малых квадрокоптеров днём.

Особенно успешной была атака на базу стратегических ракетоносцев Ту-95 на базе «Оленья» — дроны точно поразили заправленные топливные баки, и значительное количество самолётов сгорело дотла.

Операция такого масштаба и с таким колоссальным экономическим и военным эффектом, на столь высоком технологическом уровне не имеет аналогов в мире.

Очень важно, что агенты СБУ успешно вернулись в Украину. Украина не понесла никаких потерь.

Последствия:

Уничтожена боевая техника на миллиарды долларов;

Уничтожены стратегические самолёты, которые Россия не производит;

Ослаблены ударные возможности врага, поскольку эти самолеты были важным компонентом постоянных террористических атак по украинским городам;

Врагу придется потратить огромные средства на усиление обороны своих баз и объектов.

Да, за такие достижения необходимо награждать высшей государственной наградой. Можно ли вручить вторую звезду Героя Украины руководителям СБУ?

Герои, которые непосредственно выполнили опасное задание и вернулись с победой, безусловно, этого заслужили.

Юрий Бутусов, Facebook

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