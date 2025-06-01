Юрий Бутусов: Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории

Юрий Бутусов: Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории11
- Юрий Бутусов
- 1.06.2025, 16:59
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Операция такого масштаба не имеет аналогов в мире.
Впервые в мировой истории основные силы стратегической авиации — носители ядерного оружия — были разгромлены прямо на своих базах групповым ударом дронов. Выдающаяся диверсионная операция Службы безопасности Украины войдет во все учебники военной истории, поскольку это поражение России — одно из самых дорогостоящих по последствиям и по стоимости потерь, серьёзно уменьшающее количество стратегических ядерных сил РФ.
На данный момент, согласно данным наших источников, зафиксировано поражение 41 самолёта стратегической и военно-транспортной авиации ВС РФ на четырёх базах. Часть дронов атаковала с автосопровождением целей, результаты их ударов будут определены с помощью спутниковых снимков.
Группа агентов СБУ ввезла на территорию РФ 150 малых ударных дронов и 300 боеприпасов.
116 дронов были подняты в воздух.
Управление дронами осуществлялось через российские телекоммуникационные сети с применением автосопровождения.
Несколько мобильных точек запуска на территории РФ были расположены возле баз российской стратегической авиации.
Дроны атаковали с близкого расстояния днём — в глубоком тылу противника. Авиабазы были прикрыты значительными силами ПВО — зенитно-ракетными системами, системами РЭБ, дежурными патрулями со стрелковым оружием. Но россияне ожидали ночные удары тяжёлыми крупными ударными дронами, хорошо заметными в воздухе, и не ожидали атаки малых квадрокоптеров днём.
Особенно успешной была атака на базу стратегических ракетоносцев Ту-95 на базе «Оленья» — дроны точно поразили заправленные топливные баки, и значительное количество самолётов сгорело дотла.
Операция такого масштаба и с таким колоссальным экономическим и военным эффектом, на столь высоком технологическом уровне не имеет аналогов в мире.
Очень важно, что агенты СБУ успешно вернулись в Украину. Украина не понесла никаких потерь.
Последствия:
Уничтожена боевая техника на миллиарды долларов;
Уничтожены стратегические самолёты, которые Россия не производит;
Ослаблены ударные возможности врага, поскольку эти самолеты были важным компонентом постоянных террористических атак по украинским городам;
Врагу придется потратить огромные средства на усиление обороны своих баз и объектов.
Да, за такие достижения необходимо награждать высшей государственной наградой. Можно ли вручить вторую звезду Героя Украины руководителям СБУ?
Герои, которые непосредственно выполнили опасное задание и вернулись с победой, безусловно, этого заслужили.
Юрий Бутусов, Facebook