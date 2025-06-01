На главном клубничном рынке Беларуси определись с ценами

На главном клубничном рынке Беларуси определись с ценами1
- 1.06.2025, 17:11
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Сколько стоит ягода, которую отсюда везут по всей стране.
В деревне Дворец Лунинецкого района начал работать оптовый клубничный рынок. Отсюда ягоду на продажу везут в разные населенные пункты страны, поэтому интерес к ее цене особый. Сколько стоит ягода, рассказало издание «Лунінецкія навіны».
В первый день лета, 1 июня, на оптовом рынке цена за килограмм отборной клубники варьируется от 7 до 10 рублей. При этом на небольшом базаре возле трассы контейнер весом около 600 грамм потянет на 10 рублей.
Для сравнения: на минском «Комаровском» рынке 31 мая греческую клубнику продавали от 10,9 рубля за килограмм. Беларусская обходилась на 3−4 рубля дороже.
Любопытно, что год назад ягода во Дворце стоила заметно ниже. Так, 25 мая 2024 года за килограмм просили 4,5 рубля.