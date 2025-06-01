Прятали дроны в домиках, а домики в фурах: поразительные подробности операции по уничтожению военной авиации РФ

Прятали дроны в домиках, а домики в фурах: поразительные подробности операции по уничтожению военной авиации РФ7
- 1.06.2025, 17:13
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СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ.
Спецоперацию «Паутина», в результате которой Служба безопасности Украины поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет. Об этом сообщили изданию «Гордон» источники в СБУ.
Контролировал ход операции лично президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. А реализовывал замысел глава СБУ Василий Малюк и его подчиненные.
Операция была сверхсложной с логистической точки зрения, рассказали в СБУ. Сначала в Россию переправили FPV-дроны, а впоследствии – мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны спрятали под крыши домиков, уже размещенных на грузовых автомобилях. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.
Люди, участвовавшие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине. «Так что, если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории», – отметил источник в СБУ.
Собеседники издания предоставили уникальные фото, где видно, как именно готовили дроны к атаке на военные аэродромы.